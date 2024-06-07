「花蓮限定」振興文化幣6/8上路！加碼1200點 端午連假就能使用
受0403強震影響，花蓮觀光旅宿重創，行政院提出「0403震災復原重建方案」紓困及振興計畫，而由文化部推出的「花蓮振興文化幣」將於6月8日上午8點發放，文化部提醒，符合今年領取文化幣資格的16-22歲青年到花蓮，即可再領取1200點文化幣，專屬使用於花蓮地區藝文消費，而加碼的文化幣可與文化幣合併使用，並結合各項文化幣優惠，還可再搭配觀光署推出的住宿補助及台灣好行、觀光巴士等交通優惠，在端午假期及暑假進行一場藝文之旅。
記者林莞茜／綜合報導
文化部指出，首波加碼的花蓮專屬文化幣自6月8日開始領用，文化部首先以2000萬元額度，預計帶動超過1.6萬人於花蓮進行文化體驗及消費，只要到花蓮文化幣藝文消費點出示會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可以馬上領到1200點花蓮振興文化幣，可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。同時，加碼的文化幣不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點，以及消費滿200點抽獎等優惠。
文化部期盼邀請青年朋友共同力挺花蓮震災後的產業振興。並提醒去（2023）年文化幣領用期限只到6/30，今年文化幣領用期限至12/31止。