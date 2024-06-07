才因徐巧芯、溫朗東成熱門話題！官方辯論賽喊停　台中校長自己來

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兩人的過招，不僅讓人好奇台中市政府研考會主委劉彥澧的實力，網友更熱烈討論辯論比賽的意義與影響。但中市府教育局卻決定，自今年度起停辦行之多年的台中市各級學校辯論比賽。由於事出突然，熱中參與辯論活動的學校與師生一片錯愕。
為了提供學子們學習發揮的舞台，台中市光正、光榮、西苑、黎明及豐東國中等5所學校，今（7）日在大里光正國中舉辦第一屆「思辯秀辯論邀請賽」，延續辯論香火，只是參加人數及規模都大不如前。市議員李天生批評教育局做法草率，罔顧學生權益，要求恢復舉辦比賽。
教育局終身學習科長陳威禎說明，近年辯論比賽參加人數只有1、200人，和音樂等比賽動輒2、3千人相差很大，且辯論並非全國語文比賽項目，因此將資源轉用在其他項目，未來若其他機關有意舉辦，可協助接續辦理。
校長們坦承推廣辯論十分不易，需要專業師資訓練辯士具備完整論述及批判能力，並非一蹴可及，和音樂、語文等競賽相對困難，卻是可以鼓勵學生學習應變能力、批判思考的教學方式，不希望因停辦犧牲有興趣的莘莘學子。且台中原本是外縣市學習的對象，目前政界、法界不少名人就學期間都經歷過辯論社歷練，更別說獲得辯論比賽「最佳辯士獎」對未來升學、求職都有幫助。
李天生認為，辯論比賽所需經費不多，過去提供同學交流歷練、學習思辨批判的機會，培養出不少優秀學子，即使只有1、200人參賽，也很不容易。學校相關社團和營隊長期訓練與準備，卻因突然叫停失去表演舞台，十分不公平。