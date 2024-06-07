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才因徐巧芯、溫朗東成熱門話題！官方辯論賽喊停　台中校長自己來

▲已有30多年歷史的台中市各級學校辯論比賽突然叫停，5所國中校長發起第一屆「思辯秀辯論邀請賽」，延續辯論香火。（圖／台中市議員李天生提供，2024.06.07）
▲已有30多年歷史的台中市各級學校辯論比賽突然叫停，5所國中校長發起第一屆「思辯秀辯論邀請賽」，延續辯論香火。（圖／台中市議員李天生提供，2024.06.07）

記者顏幸如／台中報導

立委徐巧芯日前指網紅溫朗東大學時期辯論比賽輸她老公劉彥澧，才對她挾怨報復，引起網路熱議「辯論賽到底有多威？」台中市教育局卻以非全國語文比賽項目、參與人數不多等理由，宣佈停辦已30多年的各級學校辯論比賽，5所國中校長只好自己發起邀請賽。市議員強調辯論是能一生帶著走的表達及思辨能力，教育局不該僅從升學和參與人數考量，就草率喊停。

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國民黨立委徐巧芯日前捲入老公劉彥澧姊姊的涉詐風波，公開批評溫朗東因以前辯論比賽輸她老公，對她挾怨報復。溫朗東則稱自己對劉彥澧的辯論實力一直很敬佩，並透露大學前期是劉輸、後期劉贏，邀徐巧芯「不服來辯」！但徐巧芯沒接下戰帖。

兩人的過招，不僅讓人好奇台中市政府研考會主委劉彥澧的實力，網友更熱烈討論辯論比賽的意義與影響。但中市府教育局卻決定，自今年度起停辦行之多年的台中市各級學校辯論比賽。由於事出突然，熱中參與辯論活動的學校與師生一片錯愕。

為了提供學子們學習發揮的舞台，台中市光正、光榮、西苑、黎明及豐東國中等5所學校，今（7）日在大里光正國中舉辦第一屆「思辯秀辯論邀請賽」，延續辯論香火，只是參加人數及規模都大不如前。市議員李天生批評教育局做法草率，罔顧學生權益，要求恢復舉辦比賽。

▲學生們參加辯論比賽，參加人數及規模都大不如前。（圖／台中市議員李天生提供，2024.06.07）
▲學生們參加辯論比賽，參加人數及規模都大不如前。（圖／台中市議員李天生提供，2024.06.07）
教育局終身學習科長陳威禎說明，近年辯論比賽參加人數只有1、200人，和音樂等比賽動輒2、3千人相差很大，且辯論並非全國語文比賽項目，因此將資源轉用在其他項目，未來若其他機關有意舉辦，可協助接續辦理。

校長們坦承推廣辯論十分不易，需要專業師資訓練辯士具備完整論述及批判能力，並非一蹴可及，和音樂、語文等競賽相對困難，卻是可以鼓勵學生學習應變能力、批判思考的教學方式，不希望因停辦犧牲有興趣的莘莘學子。且台中原本是外縣市學習的對象，目前政界、法界不少名人就學期間都經歷過辯論社歷練，更別說獲得辯論比賽「最佳辯士獎」對未來升學、求職都有幫助。

李天生認為，辯論比賽所需經費不多，過去提供同學交流歷練、學習思辨批判的機會，培養出不少優秀學子，即使只有1、200人參賽，也很不容易。學校相關社團和營隊長期訓練與準備，卻因突然叫停失去表演舞台，十分不公平。

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