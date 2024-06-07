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蘿拉疑「2件地院公告瘋傳」！蔡阿嘎開除她早暗示　律師爆出內幕

▲蔡阿嘎6日晚間無預警震撼宣布，解職過去陪他奮鬥10年以上的老員工「蘿拉（林沛蓁）」，指控她有不法行為。（圖/蔡阿嘎YT）
▲蔡阿嘎6日晚間無預警震撼宣布，解職過去陪他奮鬥10年以上的老員工「蘿拉（林沛蓁）」，指控她有不法行為。（圖/蔡阿嘎YT）

記者張嘉哲/綜合報導

知名百萬YouTuber「蔡阿嘎」從事影音創作者已經高達17年之久，在YouTube界有「長青樹」之稱，對待員工視如己出，是人人稱羨的工作環境。而6日晚間，蔡阿嘎無預警震撼宣布，解職過去陪他奮鬥10年以上的老員工「蘿拉（林沛蓁）」，指控她有不法行為。然而，消息曝光後，網友也挖出兩件地方法院的公告在社群上瘋傳，也找出蔡阿嘎其實早就已經開除蘿拉一陣子，掀起熱烈討論。

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蔡阿嘎日前發出聲明表示，「蘿拉」因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」並且指出蘿拉個人有不法行為，而蔡阿嘎本人以及團隊成員都不知情。

▲蔡阿嘎發出律師聲明，表示已經與蘿拉解除勞雇關係。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎發出律師聲明，表示已經與蘿拉解除勞雇關係。（圖／蔡阿嘎臉書）
蔡阿嘎開除蘿拉早有跡象！眼尖網友找出端倪

而雖然聲明是6月6日才發出，但是在6月初時，蔡阿嘎在IG上面寫著「浩浩蕩蕩37人的2024哈佛工作室員工旅遊！出發韓國濟州島！」結果當時就已經有粉絲看了照片後詢問「為什麼蘿拉沒有去啊？」、「蘿拉姐最近為什麼都不見了」、「最近怎麼都沒有看到蘿拉？消失太久了吧」顯然在當時，蘿拉早已經被蔡阿嘎開除，才沒出現在員工旅遊的行列中。

除此之外，由於蘿拉過去在工作室擔任經紀人、業務對接窗口的公關角色，在5月2日時，蔡阿嘎就在臉書發文表示「除了宗翰之外，還有其他夥伴也加入一起業務窗口的行列啦！」讓外界猜測這時候整起事件應該就已經處理當中，找來的新人很可能就是替代「蘿拉」的位置。

▲蔡阿嘎日前帶員工去韓國旅遊，結果照片剛發出就有鐵粉詢問「蘿拉為什麼沒有一起去呢？」引起討論，如今蔡阿嘎發聲明開除蘿拉，一切都通了！（圖/蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎日前帶員工去韓國旅遊，結果照片剛發出就有鐵粉詢問「蘿拉為什麼沒有一起去呢？」引起討論，如今蔡阿嘎發聲明開除蘿拉，一切都通了！（圖/蔡阿嘎IG）
蘿拉被挖出地院公告瘋傳不只一件！律師揭內幕

而隨著蘿拉遭到開除的消息被討論，加上本名因為聲明被公開後，有網友以蘿拉本名搜尋，結果發現新北地方法院及士林地院貼出的公告，都與本票裁定、清償債務強制執行有關。有法律系同學推測：「看起來像是蘿拉跟和潤借錢，可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章，所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，並通知蔡阿嘎，整件事情才曝光」而和潤澤表示不方便回應此事。

《NOWnews》也詢問律師同業是否有相關蘿拉案件的傳聞，律師不願具名回應：「有問過萬國的律師朋友，但是他們說只要沒有經手這個案件的人，全部都不知道實情，完全保密到家，初步了解大概就只能確定跟錢有關係。」至於後續蔡阿嘎是否還會拍片說明、蘿拉是否也會發聲，外界都在等著看。

▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉老粉吃驚。（圖／翻攝蘿拉IG）
▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉（前）讓老粉感到相當驚訝，蘿拉也已經相當久沒出現在頻道影片中。（圖／翻攝蘿拉IG）

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