蘿拉疑「2件地院公告瘋傳」！蔡阿嘎開除她早暗示　律師爆出內幕

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蔡阿嘎開除蘿拉早有跡象！眼尖網友找出端倪
而雖然聲明是6月6日才發出，但是在6月初時，蔡阿嘎在IG上面寫著「浩浩蕩蕩37人的2024哈佛工作室員工旅遊！出發韓國濟州島！」結果當時就已經有粉絲看了照片後詢問「為什麼蘿拉沒有去啊？」、「蘿拉姐最近為什麼都不見了」、「最近怎麼都沒有看到蘿拉？消失太久了吧」顯然在當時，蘿拉早已經被蔡阿嘎開除，才沒出現在員工旅遊的行列中。
除此之外，由於蘿拉過去在工作室擔任經紀人、業務對接窗口的公關角色，在5月2日時，蔡阿嘎就在臉書發文表示「除了宗翰之外，還有其他夥伴也加入一起業務窗口的行列啦！」讓外界猜測這時候整起事件應該就已經處理當中，找來的新人很可能就是替代「蘿拉」的位置。
蘿拉被挖出地院公告瘋傳不只一件！律師揭內幕
而隨著蘿拉遭到開除的消息被討論，加上本名因為聲明被公開後，有網友以蘿拉本名搜尋，結果發現新北地方法院及士林地院貼出的公告，都與本票裁定、清償債務強制執行有關。有法律系同學推測：「看起來像是蘿拉跟和潤借錢，可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章，所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，並通知蔡阿嘎，整件事情才曝光」而和潤澤表示不方便回應此事。
《NOWnews》也詢問律師同業是否有相關蘿拉案件的傳聞，律師不願具名回應：「有問過萬國的律師朋友，但是他們說只要沒有經手這個案件的人，全部都不知道實情，完全保密到家，初步了解大概就只能確定跟錢有關係。」至於後續蔡阿嘎是否還會拍片說明、蘿拉是否也會發聲，外界都在等著看。