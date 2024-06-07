李榮浩暴雨演出「眼睛睜不開」！狼狽照瘋傳被指：跟楊丞琳有得比
歌手李榮浩出道後累積了不少經典作品，憑著自身的魅力加上音樂創作才華，讓他獲得許多粉絲的支持與喜愛。李榮浩近期在中國展開巡迴演唱會，沒想到在福州站演出時，竟碰上了滂沱大雨的天氣，雨勢大到讓他連睜開眼睛都很困難，但他依然在台上賣力演出，讓粉絲們都相當佩服。不過，也有大票網友整理了李榮浩在雨中演出的醜照，甚至還有網友說他跟老婆楊丞琳兩人都會出現「情緒很豐富的表情」，掀起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
李榮浩近期在中國展開巡迴演唱會，近日在福州站開唱時，天空竟下起了滂沱大雨，現場的觀眾們都淋成落湯雞，而在台上的李榮浩也在大雨中堅持演出下去。不少網友整理出李榮浩演唱會的照片，從畫面中可以看到，他盡力的在台上表演，但是因為雨太大，讓他的表情變得猙獰，加上原本眼睛就不算太大，碰到大雨後整個幾乎睜不開，其中一張拉大提琴演出的照片，李榮浩賣力睜眼的模樣看起來超無助，讓網友笑說：「還以為是盲人拉二胡」、「看起來超可憐超心酸」、「感受到他很想睜開眼睛的心情。」
此外，也有網友曬出許多李榮浩在演唱會中淋雨的狼狽畫面，不少人看了都紛紛留言表示：「眼睛不大又碰上下雨，真的好吃虧」、「這雨淋得讓他看起來像那種在街頭表演拉二胡的盲人」、「憋笑憋得好難受」、「跟楊丞琳有得比」、「難怪會跟楊丞琳結婚」、「他跟楊丞琳都露出了很經典的表情，又有新的表情包了」、「好想唱雨愛哦」、「我笑到肚子痛，那表情看起來好苦命。」