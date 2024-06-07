唐治平不認母屍引發輿論！前房東不忍了親揭內幕：他賺錢都給媽媽
昨（6）日剛過完生日的46歲男藝人唐治平，近日因為母親在租屋處頂樓過世不認屍，甚至傳出唐治平生日當天在陽台鬼吼鬼叫嚇壞鄰居，引發社會輿論。近日，曾租屋給唐治平母子的房東受訪表示他印象中的唐治平很孝順，賺到的錢也都會交給媽媽，因此看到他被誤會「不孝」感到十分不捨。
記者張一笙／綜合報導
根據《ETtoday》報導指出，唐治平曾於15年前向一名蔡姓房東在台北市延吉街租屋，並與媽媽同住，2人一租就是3年，平時房東與唐治平母子2人還算熟稔，租屋期間也沒有什麼踰矩行為發生。
蔡姓房東表示，由於當時房屋的承租人是唐媽媽，房租部分也是唐媽媽負責繳交，但據他所知房租都是唐治平將工作所得交由母親去做繳交的，唐媽媽也曾向他透露：「治平很孝順，賺的錢都會交給我。」因此，面對唐治平近日鋪天蓋地的新聞報導，蔡姓房東看到唐治平被外界認為不孝，感到十分不捨。
蔡姓房東說，唐治平母子2人個性都很好，而且唐治平的個性本來不是現在外界所看到這樣，是一個即便工作不順利，還是會努力賺錢養家孝順母親的孩子。因此，蔡姓房東看到唐治平近期遭逢家庭遽變，加上外界的輿論壓力，他十分擔心唐治平會想不開。
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