偷大谷翔平5.5億！水原一平改行跑Uber Eats　要做多久才還得起？

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美國媒體《紐約郵報》以「大谷翔平的前翻譯水原一平在欺詐事件後送Uber Eats」為標題進行了報導，一位疑似水原一平的男士，戴著黑色帽子跟連帽衫還有短褲，正在送貨，而他的牌子剛好就是大谷代言的New Balance品牌，因此可能性很高。
據Uber的官方網站，唯一會檢查的是你的犯罪記錄。被判犯有謀殺、性犯罪和恐怖主義相關行為等罪行的人可能隨時被取消資格。有爭議的人也有可能被「取消資格」。 駕駛員可能需要接受個人評估，但若表現良好，這取決於駕駛的當地法規。
另外，外送員部分有債務、貸款等的信用檢查不會受到審查，水原一平擁有大量債務，但他似乎有可能擔任 Uber 送貨員。
水原一平在5日在加州地方法院出庭，他承認銀行詐欺和偽造稅務文件罪。涉嫌詐欺大谷翔平1700萬美元的天價金額，拿來償還他的運動博弈金額，這起事件預計10月26日宣判。
此外，水原一平的近年年薪在30到50萬美元（953.1萬到1587.8萬新臺幣）左右，原本可以過著不錯的生活，但因為他積欠大筆債務，以Uber Eats美國服務費來看，一趟運送費用最高可拿到約30美元，他約需要外送55萬趟才有可能償還所有的債務。