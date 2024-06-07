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中職測試會130位球員報名！文化大學日籍雙雄6/17新莊球場登場

▲文化大學金本航河、豊島顯都將參加中職測試會，這次選拔會會有130位球員報名。（圖／吳政紘攝）
▲文化大學金本航河、豊島顯都將參加中職測試會，這次選拔會會有130位球員報名。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職年度選拔會前哨戰，2024新人球員測試會將於6月17日在新莊棒球場舉行，測試會報名已於昨（6）日截止，總計130位選手通過資格審核，其中有54位投手、15位捕手、34位內野手和27位外野手。今年的測試會同樣採實戰測試，經測試後獲球團推薦者，才能參加6月28日舉行的2024年度台灣運彩新人球員選拔會。中華職棒在2021年底新增外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，有助更多外籍優秀球員來到台灣完成職棒夢。今年有幾位備受關注的日籍球員報名測試會，開南大學投手藤木琉悠，高中時期曾三度在夏季甲子園登板，控球為其優勢，是具有壓制力的左投。文化大學兩位強打豊島顯、金本航河也將投入本屆測試會，豊島顯除有腳程優勢，打擊方面也有不錯的擊球率。金本航河則有良好的身體素質，具備長打能力及爆發力。

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中職測試會130人報名　外籍球員添新意

中華職棒六隊規模，為選手增添更多一展身手的舞台，每年測試會都能吸引不少好手報名，選手希望藉此一圓職棒夢，球團也能從中挖掘璞玉，為中華職棒注入新活力。

多位選手重新整裝捲土重來，再度報名參加新人測試會。包括去年在測試會飆出該屆最快球速152公里的投手林睿杰。連續三年報名測試會，去年投出個人生涯最速150公里的高秉洋。富邦悍將王勝偉的表弟烏凱恩，過去兩年皆在測試會上獲得球團推薦，不過在選拔會未獲青睞，今年盼用最佳狀態再戰職棒舞台。

中華職棒在2021年底新增外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，有助更多外籍優秀球員來到台灣完成職棒夢。今年有幾位備受關注的日籍球員報名測試會，開南大學投手藤木琉悠，高中時期曾三度在夏季甲子園登板，控球為其優勢，是具有壓制力的左投。文化大學兩位強打豊島顯、金本航河也將投入本屆測試會，豊島顯除有腳程優勢，打擊方面也有不錯的擊球率。金本航河則有良好的身體素質，具備長打能力及爆發力

另外，今年有2位高中應屆畢業生自行報名測試會，分別是來自台東體中的投手李聖韓，以及羅東高工的投手何宗旂。本屆測試會年齡最高選手，33歲的彭新銘目前為台南市億載國小棒球隊教練，平時與吳鳳科大隨隊練習，今年有參與甲組春季聯賽的賽事。130位選手即將在測試會舞台比拚球技，期待透過實戰表現讓更多人看見自己。



2024中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單

投手（54人）
方郁淮

 方國瀚

 王友維

 王泓勛

 石梓霖
何宗旂

 吳冠儒

 吳建霖

 吳皓文

 宋昌宸
宋明憲

 李彥謙

 李家明

 李聖韓

 李灝昇
林孟佶

 林哲佑

 林暐辰

 林睿杰

 施冠宇
高秉洋

 高偉智

 張勇文

 郭彥輝

 郭振軒
郭睿鏞

 陳子傑

 陳泓志

 陳冠儒

 陳政貴
陳柏安

 陳重光

 陳原維

 陳湧全

 陳慎
陳聖凱

 陳榮峰

 曾偉恩

 陽任楷

 黃思騰
黃博蔚

 黃裕哲

 黃翰克

 劉家維

 歐承韋
蔡喻丞

 鄧朝駿

 鄭又維

 蕭志文

 鍾允華
魏宏羽

 藤木琉悠

 蘇晏廷

 龔家禛

捕手（15人）
于魁

 古定昊

 周亨叡

 林承緯

 林琮恩
邱亭堯

 胡英智

 高揚傑

 張育誠

 陳彥嘉
麥子傑

 黃炫豪

 廖元宏

 廖宏治

 劉韋廷

內野手（34人）
王鐘瑜

 古子恩

 張育銓

 陳思佑

 陳昱誠
王浩藍

 王璿凱

 林柏億

 徐翊瑋

 翁耀宗
陳柏儒

 黃冠倫

 巫建霖

 林俊恩

 侯柏睿
凃昱豪

 張杰倫

 黃裕閔

 廖威橦

 潘博恩
石宇洋

 吳嘉峻

 李定宇

 李青隆

 周志憲
柯宏恩

 洪知佑

 烏凱恩

 陳嘉翔

 陳懷恩
黃彥勛

 黃聖凱

 蔡以謙

 謝毅

外野手（27人）
王思瑋

 王顥澤

 田承恩

 吳宗融

 吳念哲
李伯晨

 周智紘

 林煌尹

 邱振偉

 金本航河
洪焄翔

 竑瑋拿告

 高允謙

 陳彥廷

 陳勗誠
彭新銘

 曾宇慶

 温子賢

 楊振銓

 劉愷廷
潘玟翰

 鄭舜隆

 盧彥祖

 戴昊恩

 鍾少華
豐島顯

 羅允序



※ 新人球員測試會選手名單由中華職棒競技組提供。

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