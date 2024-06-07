中職測試會130位球員報名！文化大學日籍雙雄6/17新莊球場登場

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中華職棒六隊規模，為選手增添更多一展身手的舞台，每年測試會都能吸引不少好手報名，選手希望藉此一圓職棒夢，球團也能從中挖掘璞玉，為中華職棒注入新活力。
多位選手重新整裝捲土重來，再度報名參加新人測試會。包括去年在測試會飆出該屆最快球速152公里的投手林睿杰。連續三年報名測試會，去年投出個人生涯最速150公里的高秉洋。富邦悍將王勝偉的表弟烏凱恩，過去兩年皆在測試會上獲得球團推薦，不過在選拔會未獲青睞，今年盼用最佳狀態再戰職棒舞台。
中華職棒在2021年底新增外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，有助更多外籍優秀球員來到台灣完成職棒夢。今年有幾位備受關注的日籍球員報名測試會，開南大學投手藤木琉悠，高中時期曾三度在夏季甲子園登板，控球為其優勢，是具有壓制力的左投。文化大學兩位強打豊島顯、金本航河也將投入本屆測試會，豊島顯除有腳程優勢，打擊方面也有不錯的擊球率。金本航河則有良好的身體素質，具備長打能力及爆發力。
另外，今年有2位高中應屆畢業生自行報名測試會，分別是來自台東體中的投手李聖韓，以及羅東高工的投手何宗旂。本屆測試會年齡最高選手，33歲的彭新銘目前為台南市億載國小棒球隊教練，平時與吳鳳科大隨隊練習，今年有參與甲組春季聯賽的賽事。130位選手即將在測試會舞台比拚球技，期待透過實戰表現讓更多人看見自己。
2024中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單
| 投手（54人）
| 方郁淮
| 方國瀚
| 王友維
| 王泓勛
| 石梓霖
| 何宗旂
| 吳冠儒
| 吳建霖
| 吳皓文
| 宋昌宸
| 宋明憲
| 李彥謙
| 李家明
| 李聖韓
| 李灝昇
| 林孟佶
| 林哲佑
| 林暐辰
| 林睿杰
| 施冠宇
| 高秉洋
| 高偉智
| 張勇文
| 郭彥輝
| 郭振軒
| 郭睿鏞
| 陳子傑
| 陳泓志
| 陳冠儒
| 陳政貴
| 陳柏安
| 陳重光
| 陳原維
| 陳湧全
| 陳慎
| 陳聖凱
| 陳榮峰
| 曾偉恩
| 陽任楷
| 黃思騰
| 黃博蔚
| 黃裕哲
| 黃翰克
| 劉家維
| 歐承韋
| 蔡喻丞
| 鄧朝駿
| 鄭又維
| 蕭志文
| 鍾允華
| 魏宏羽
| 藤木琉悠
| 蘇晏廷
| 龔家禛
|
| 捕手（15人）
| 于魁
| 古定昊
| 周亨叡
| 林承緯
| 林琮恩
| 邱亭堯
| 胡英智
| 高揚傑
| 張育誠
| 陳彥嘉
| 麥子傑
| 黃炫豪
| 廖元宏
| 廖宏治
| 劉韋廷
| 內野手（34人）
| 王鐘瑜
| 古子恩
| 張育銓
| 陳思佑
| 陳昱誠
| 王浩藍
| 王璿凱
| 林柏億
| 徐翊瑋
| 翁耀宗
| 陳柏儒
| 黃冠倫
| 巫建霖
| 林俊恩
| 侯柏睿
| 凃昱豪
| 張杰倫
| 黃裕閔
| 廖威橦
| 潘博恩
| 石宇洋
| 吳嘉峻
| 李定宇
| 李青隆
| 周志憲
| 柯宏恩
| 洪知佑
| 烏凱恩
| 陳嘉翔
| 陳懷恩
| 黃彥勛
| 黃聖凱
| 蔡以謙
| 謝毅
|
| 外野手（27人）
| 王思瑋
| 王顥澤
| 田承恩
| 吳宗融
| 吳念哲
| 李伯晨
| 周智紘
| 林煌尹
| 邱振偉
| 金本航河
| 洪焄翔
| 竑瑋拿告
| 高允謙
| 陳彥廷
| 陳勗誠
| 彭新銘
| 曾宇慶
| 温子賢
| 楊振銓
| 劉愷廷
| 潘玟翰
| 鄭舜隆
| 盧彥祖
| 戴昊恩
| 鍾少華
| 豐島顯
| 羅允序
|
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※ 新人球員測試會選手名單由中華職棒競技組提供。