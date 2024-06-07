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端午節恐下雨！10大台北旅客最愛室內行程　101第2名、冠軍是故宮

▲端午連假恐下雨，出遊不妨選擇室內行程，國際旅遊評論網站Tripadvisor整理「台北適合雨天從事的最佳活動」，依據旅客最愛做排序，許多遊客必訪的台北101才排行第二名。（圖／記者葉盛耀攝）
▲端午連假恐下雨，出遊不妨選擇室內行程，國際旅遊評論網站Tripadvisor整理「台北適合雨天從事的最佳活動」，依據旅客最愛做排序，許多遊客必訪的台北101才排行第二名。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

明天開始迎來端午節三天連假，氣象署提醒各地將有短暫陣雨或雷雨機會。出遊時若選擇室內行程將不怕雨天，國際旅遊評論網站Tripadvisor也有整理「台北適合雨天從事的最佳活動（行程）」，依據旅客最愛做排序，冠軍果然是許多國外旅客必訪、蒐藏數量近70萬件中華藝術寶藏的國立故宮博物院，台北101則是第二名，第三名為大同區的大龍峒保安宮

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位在外雙溪的國立故宮博物院，於1965年成立，但事實上，最早成立時間應該算是從民國14年（西元1925年）10月10日故宮博物院於大陸北京成立開始，西元1948年故宮文物與中央博物院籌備處、中研院史語所、中央圖書館、北平圖書館等機構的文物，歷經萬難遷至臺灣。1965年故宮新館在台北外雙溪落成揭幕，並於2015年嘉義故宮南院登場。

▲在外雙溪的國立故宮博物院，於1965年成立，若追朔故宮歷史，最早應該算是從民國14年（西元1925年）10月10日故宮博物院於大陸北京成立開始。（圖／台北市觀傳局提供）
▲在外雙溪的國立故宮博物院，於1965年成立，若追朔故宮歷史，最早應該算是從民國14年（西元1925年）10月10日故宮博物院於大陸北京成立開始。（圖／台北市觀傳局提供）
也因此國立故宮博物院今年也早已籌劃明年的百年慶「故宮100+」，預計將舉辦老照片徵集活動，並推出豐富的紀念文創商品，包含「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」及郵摺、蘇軾書法專書等。

國立故宮博物院一至三樓為展覽陳列空間，四樓為休憩茶座「三希堂」。藏有全世界最多的中華藝術寶藏，收藏品主要承襲自宋、元、明、清四朝，數量近70萬件，使國立故宮博物院擁有「中華文化寶庫」的美名。

院內還有兩種故宮三寶，一為「藝術學界」稱呼的故宮三寶，三幅北宋巨碑式水墨畫，但因許多年才展出一次，鮮少人能親眼見到。另外為「民間版」的故宮三寶，也就是翠玉白菜、肉形石、毛公鼎。

▲民間所知曉的故宮三寶，是翠玉白菜、毛公鼎與圖中的肉形石。（圖／翻攝台北旅遊網）
▲民間所知曉的故宮三寶，是翠玉白菜、毛公鼎與圖中的肉形石。（圖／翻攝台北旅遊網）

10大台北適合雨天從事的最佳活動：

一、國立故宮博物院

二、台北101

三、大龍峒保安宮

四、台北孔廟

五、迪化街

六、國父紀念館

七、北投圖書館

八、華山1914文化創意產業園區

九、松山文創園區

十、袖珍博物館

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