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「蘿拉同名」地院公告被搜出！簽90萬本票沒償還　和潤：不便透露

▲蔡阿嘎昨宣布解雇10年元老級員工蘿拉，有網友以蘿拉本名起底，發現新北地院、士林地院公告內容均提到票裁定、清償債務強制執行相關。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎昨宣布解雇10年元老級員工蘿拉，有網友以蘿拉本名起底，發現新北地院、士林地院公告內容均提到票裁定、清償債務強制執行相關。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

記者賴禹妡／綜合報導

百萬YouTuber、網紅始祖蔡阿嘎昨（6）日突發布律師聲明，宣布解雇10年元老級員工蘿拉，原因是個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則，消息曝光後，立即引起全網熱議。有網友以蘿拉本名起底，發現新北地院、士林地院今年3月才發布公告，內容與本票裁定、清償債務強制執行有關，聲請人「和潤企業股份有限公司」則回應，公司不便對外透露顧客資訊。

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士林地院公示送達今年3月15日指出，相對人名字林女與蘿拉同名同姓，於111年2月25日與另一名駱姓民眾共同簽發本票共新台幣90萬元，載明憑票交付和潤公司，並自112年11月26日起至清償日止，按週年利率百分之16計算利息。

▲許多網友看到聲明聯想到先前大谷翔平與翻譯水原一平所發生的事情，紛紛表示：「馬上想到大谷被水原偷錢的事。」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎昨日突發布律師聲明，宣布解雇10年元老級員工蘿拉，原因是個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則。（圖／取自蔡阿嘎臉書）
不過，和潤公司後期未獲得清償，便提出本票聲請裁定准許強制執行，法院判准後由書記官保管裁定正本，另通知林女、駱姓民眾前往士林地院領取。網友挖出裁定公告後，有法律系網友推測「看起來是蘿拉跟和潤借錢，可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章，所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，並通知蔡阿嘎，整件事情才曝光。」

至於《NOWnews今日新聞》詢問律師同業，對方指出沒有經手這起案件不會知道實情，初步了解只能確定跟錢有關係。和潤公司公關室張小姐則回應，公司不便對外透露顧客資訊，相關細節僅限本人透過客服向公司查詢。

▲蔡阿嘎去年給蘿拉年終獎金高達6位數，如今蘿拉涉不法行為信任破滅。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎去年給蘿拉年終獎金高達6位數，如今蘿拉涉不法行為信任破滅。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

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