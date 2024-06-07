「蘿拉同名」地院公告被搜出！簽90萬本票沒償還 和潤：不便透露
百萬YouTuber、網紅始祖蔡阿嘎昨（6）日突發布律師聲明，宣布解雇10年元老級員工蘿拉，原因是個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則，消息曝光後，立即引起全網熱議。有網友以蘿拉本名起底，發現新北地院、士林地院今年3月才發布公告，內容與本票裁定、清償債務強制執行有關，聲請人「和潤企業股份有限公司」則回應，公司不便對外透露顧客資訊。
記者賴禹妡／綜合報導
士林地院公示送達今年3月15日指出，相對人名字林女與蘿拉同名同姓，於111年2月25日與另一名駱姓民眾共同簽發本票共新台幣90萬元，載明憑票交付和潤公司，並自112年11月26日起至清償日止，按週年利率百分之16計算利息。
不過，和潤公司後期未獲得清償，便提出本票聲請裁定准許強制執行，法院判准後由書記官保管裁定正本，另通知林女、駱姓民眾前往士林地院領取。網友挖出裁定公告後，有法律系網友推測「看起來是蘿拉跟和潤借錢，可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章，所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，並通知蔡阿嘎，整件事情才曝光。」
至於《NOWnews今日新聞》詢問律師同業，對方指出沒有經手這起案件不會知道實情，初步了解只能確定跟錢有關係。和潤公司公關室張小姐則回應，公司不便對外透露顧客資訊，相關細節僅限本人透過客服向公司查詢。