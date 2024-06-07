國會改革最新民調曝！近6成民眾力挺　支持度最高是「這條」

提案救「救國團」遭綠阻擋！藍委轟惡劣「如小偷」：下週重送院會

▲游顥表示，民進黨惡意以突襲方式退回程序委員會，非常惡劣，下週程序委員會不僅重送院會一讀，未來更交付實質審查。（圖／游顥臉書）
▲游顥表示，民進黨惡意以突襲方式退回程序委員會，非常惡劣，下週程序委員會不僅重送院會一讀，未來更交付實質審查。（圖／游顥臉書）

記者莊蕙如／台北報導

國民黨立委游顥、馬文君、徐巧芯等37名藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，今（7）日也列入院會議程，卻遭民進黨團提案退回程序委員會。對此，游顥表示，民進黨惡意以突襲方式退回程序委員會，非常惡劣，下週程序委員會不僅重送院會一讀，未來更交付實質審查。

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國民黨立委游顥等37人連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用，適用對象為救國團。

游顥說明，今日院會期間，民進黨惡意將「不當條例修正草案」中「還救國團公道條文」採突襲方式退回程序委員會，非常惡劣。民進黨不敢讓此案送交委員會公開審查，讓公益團體受到侵害，攤在陽光下討論讓社會大眾公評，偷襲行徑更宛如小偷強盜。

游顥直言，怪不得民進黨日前懼怕國會改革法案，更坐實綠委吳思瑤不僅愛造謠，民進黨現在的戰力，武戰不行，文鬥也不敢，恐懼讓任何法案送交委員會公開討論。

游顥也立即聯繫國民黨團書記長洪孟楷討論，下週程序委員會國民黨不僅重送院會一讀，未來更交付實質審查，國民黨立委將共同出席，一起禁止民進黨偷雞摸狗行為再次發生，會阻止民進黨特定人士覬覦公益團體財產據為己有的不肖行為。

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