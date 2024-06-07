蘿拉變台版水原一平！蔡阿嘎妻二伯「突現身1舉動」：真相曝光？

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「明星級網紅，我相信都是好人，因為心不善良，很難走得久，網紅這條路比的是誰走得長，而不是誰走得快。善良的人有個特色，會不自覺地把身邊的人經營成雙重關係，比方說找朋友來當員工，或是把員工當朋友當家人。」
蔡阿嘎踩到「商業職場」禁忌！雙重關係陷入雙重打擊
李又宗強調「雙重關係在商業裡面是很忌諱的，像夫妻合夥開公司，往往以失敗告終，因為大家容易感情用事，沒辦法理性面對商場的現實，我自己在事業上也曾因為雙重關係吃虧，有對不起人過、也有被人對不起過，所以現在經營公司就很小心，員工就是員工，我們只談錢跟工作，不經營私交、也不畫大餅。」
李又宗說「蔡阿嘎的事情，我認為老員工要不就是搞內部創業、要不就是就是偽造文書、搞陰陽合約，也可能用公司名義去借錢，而且總數應該超過想像，人在江湖漂，那有不挨刀，只是創業路上不但要忍受千刀萬剮，更難過的是，出賣你的人，往往都是你最親近的人。」
貼文曝光後，吸引超過5000名網友按讚留言「工作上真的不要經營雙重關係.....真的不好」、「初創業時，某朋友以為我會約他一起合開公司，最後並沒有時，他說他很受傷，我心想：我真心不希望有當不成朋友的那一點可能性」、「蘿拉就是台版的水原一平....大谷也是被工作夥伴兼好友傷透，在商言商啦，公私一定要分明」、「私交太好，又是多年員工.....發生這種事真的是雙重打擊。」
值得一提的是，蔡阿嘎老婆二伯對於導演李又宗的分析突然現身點讚，讓眼尖網友意外發現，「二伯按讚這個又宗導演的文了，是不是大致就是這麼回事？」、「二伯竟然有按讚...真相是不是就在文中啊？」而目前蔡阿嘎還未對蘿拉事件再多做新回應，老婆二伯反而現身按讚相關文章，引發各界無限遐想。