蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

蘿拉變台版水原一平！蔡阿嘎妻二伯「突現身1舉動」：真相曝光？

▲百萬YouTber「蔡阿嘎」6日晚間發出聲明，宣布開除陪伴奮鬥事業自己10年的夥伴「蘿拉（林沛蓁）」，並指出蘿拉有不法行為。（圖/蔡阿嘎YT）
▲百萬YouTber「蔡阿嘎」6日晚間發出聲明，宣布開除陪伴奮鬥事業自己10年的夥伴「蘿拉（林沛蓁）」，並指出蘿拉有不法行為。（圖/蔡阿嘎YT）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTber「蔡阿嘎」6日晚間發出聲明，宣布開除陪伴奮鬥事業自己10年的夥伴「蘿拉（林沛蓁）」，並指出蘿拉有不法行為，讓鐵粉以及觀眾一片錯愕。知名導演李又宗也對此事件發表看法，表示「老闆與員工之間經營私交本來就是要非常小心，而往往傷你最深的人，都是身邊最親近的人」，獲得不少人有共鳴，甚至有眼尖網友發現，蔡阿嘎老婆二伯還對此篇文章按讚，由於內文分析到蘿拉可能遇到的事件，這個按讚讓外界認為真相可能就在貼文中。

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李又宗表示，蔡阿嘎開掉十年老員工，還找了萬國法律事務所來發聲明，強調員工已經涉及不法行為，這已經是非常嚴重的事情了，網紅公司跟普通公司不一樣的是，大部分都是小量體運作，員工人數通常不多，但關係都很深厚，尤其從默默無名到百萬網紅的一路上，各種心酸事都有，所以對於草創夥伴，大部分的網紅都是無比珍惜。

「明星級網紅，我相信都是好人，因為心不善良，很難走得久，網紅這條路比的是誰走得長，而不是誰走得快。善良的人有個特色，會不自覺地把身邊的人經營成雙重關係，比方說找朋友來當員工，或是把員工當朋友當家人。」

▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布起解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（右）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布起解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
蔡阿嘎踩到「商業職場」禁忌！雙重關係陷入雙重打擊

李又宗強調「雙重關係在商業裡面是很忌諱的，像夫妻合夥開公司，往往以失敗告終，因為大家容易感情用事，沒辦法理性面對商場的現實，我自己在事業上也曾因為雙重關係吃虧，有對不起人過、也有被人對不起過，所以現在經營公司就很小心，員工就是員工，我們只談錢跟工作，不經營私交、也不畫大餅。」

李又宗說「蔡阿嘎的事情，我認為老員工要不就是搞內部創業、要不就是就是偽造文書、搞陰陽合約，也可能用公司名義去借錢，而且總數應該超過想像，人在江湖漂，那有不挨刀，只是創業路上不但要忍受千刀萬剮，更難過的是，出賣你的人，往往都是你最親近的人。」

▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（右）做出不法行為，今（6）日起解除雙方勞雇關係，網友猜測蘿拉家中滿滿的精品疑似是不法所得。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（右）做出不法行為，6日起解除雙方勞雇關係，而過去雙方不僅是工作夥伴，同時也是好友。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
貼文曝光後，吸引超過5000名網友按讚留言「工作上真的不要經營雙重關係.....真的不好」、「初創業時，某朋友以為我會約他一起合開公司，最後並沒有時，他說他很受傷，我心想：我真心不希望有當不成朋友的那一點可能性」、「蘿拉就是台版的水原一平....大谷也是被工作夥伴兼好友傷透，在商言商啦，公私一定要分明」、「私交太好，又是多年員工.....發生這種事真的是雙重打擊。」

值得一提的是，蔡阿嘎老婆二伯對於導演李又宗的分析突然現身點讚，讓眼尖網友意外發現，「二伯按讚這個又宗導演的文了，是不是大致就是這麼回事？」、「二伯竟然有按讚...真相是不是就在文中啊？」而目前蔡阿嘎還未對蘿拉事件再多做新回應，老婆二伯反而現身按讚相關文章，引發各界無限遐想。

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▲蔡阿嘎老婆二伯按讚導演李又宗的分析文，由於文中提到蘿拉可能犯下的罪行，引發外界無限遐想。（圖/李又宗臉書）

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