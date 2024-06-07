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澎湖花火節「航海王煙火」郵輪視角曝光！雄獅挪威奮進號最佳位置

▲澎湖花火節「航海王煙火無人機秀」嶄新郵輪視角曝光！《NOWnews今日新聞》記者搶先開箱雄獅旅遊獨家引進的「挪威郵輪奮進號」，曝光甲板上接近平視絕美煙火的最佳位置。（圖／記者蕭涵云攝）
▲澎湖花火節「航海王煙火無人機秀」嶄新郵輪視角曝光！《NOWnews今日新聞》記者搶先開箱雄獅旅遊獨家引進的「挪威郵輪奮進號」，曝光甲板上接近平視絕美煙火的最佳位置。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/澎湖報導

澎湖花火節「航海王煙火無人機秀」嶄新郵輪視角曝光！雄獅旅遊獨家引進的「挪威郵輪奮進號」，6月5日正式以台灣基隆為母港啟航，《NOWnews今日新聞》記者搶先開箱台灣首航搭配澎湖海上花火節的限定航次，船上除了海景房陽台就能直接觀賞、還有凸窗設計的270度海景酒吧獨家視角，當然最一望無際的便是登上甲板，享受接近平視絕美煙火的最佳位置。

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2024澎湖國際海上花火節・航海王動畫25週年璀璨之夜，最大亮點當然是海上高空煙火秀，搭配聯名《ONE PIECE》海賊王草帽一行人打造的無人機表演！除了搭飛機前往澎湖後、租花火船或遊艇近距離欣賞，現在更有全新玩法與獨家觀賞視角，《NOWnews今日新聞》記者帶大家搶先開箱，親自登上第一次到亞洲航行的「挪威郵輪奮進號」。

▲澎湖花火節「航海王煙火無人機秀」長達25分鐘精彩表演，郵輪獨家視角曝光。（圖／雄獅旅遊提供）
▲澎湖花火節「航海王煙火無人機秀」長達25分鐘精彩表演，郵輪獨家視角曝光。（圖／雄獅旅遊提供）
只見觀音亭「西瀛虹橋」上方，閃亮亮地排列出《海賊王》主角身影還搭配澎湖當地知名景點，魯夫、索隆、喬巴在煙火前歡呼，娜美配上天人菊，騙人布還激動邁步在跨海大橋前，香吉士則朝聖風櫃洞的飛碟造型觀景台，一位位輪番上陣揭開序曲。

直到揚起經典骷髏海賊旗，緊接著高空煙火漫天綻放，彩色霓紅燈的「西瀛虹橋」，也不時噴發線型交錯的火樹銀花，上下層疊出美麗景緻。燦亮點點的球狀煙火，彷彿夜空更亮的星火，映襯在空中劃出長長尾巴的煙火光束，七彩鮮豔地一起將黑夜點亮，引起欣賞花火的民眾陣陣讚嘆。

▲澎湖花火節綻放在彩色霓紅燈的「西瀛虹橋」上，璀璨耀眼。（圖／雄獅旅遊提供）
▲澎湖花火節綻放在彩色霓紅燈的「西瀛虹橋」上，璀璨耀眼。（圖／雄獅旅遊提供）
由雄獅旅遊獨包首航台灣挪威郵輪奮進號，配合澎湖花火節，於6月10日、6月28日規劃限定航次，旅客可以在船上享受24小時美食吃到飽、海上星巴克等逾20項超狂餐飲服務，雄獅旅遊更特別舉辦親子寶可夢卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等船上活動，嗨完睡一覺就在澎湖醒來，下船品嚐在地小吃、到熱門景點打卡後，晚間就能回到船上欣賞澎湖花火節。

▲《海賊王》主角們彷彿在夜空造訪澎湖知名景點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《海賊王》主角們彷彿在夜空造訪澎湖知名景點。（圖／記者蕭涵云攝）
除了海景房陽台能直接觀賞煙火，12樓船頭的Spinnaker Lounge，還有凸玻璃窗窗設計的270度海景酒吧獨家視角，平時是坐擁寬闊景緻的神秘打卡點，晚上直接搖身一變成花火背景，當然最一望無際的便是登上甲板，居高臨下看到各色船隻靠近煙火搖滾區，獨家享受接近平視絕美煙火的最佳位置。

▲挪威郵輪奮進號在12樓船頭Spinnaker Lounge，特別打造凸窗設計可飽覽270度海景，視野極佳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲挪威郵輪奮進號在12樓船頭Spinnaker Lounge，特別打造凸窗設計可飽覽270度海景，視野極佳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雄獅旅遊在挪威郵輪奮進號上，舉辦親子寶可夢卡牌對戰活動，動漫迷可一次享有兩大IP體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雄獅旅遊在挪威郵輪奮進號上，舉辦親子寶可夢卡牌對戰活動，動漫迷可一次享有兩大IP體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
既然都到澎湖一趟，當然也不能錯過《航海王》週邊商品，「2024澎湖國際海上花火節」除了最受歡迎的「限量版澎湖冒險海賊包」，紀念集章冊、尋寶地圖、環保杯（隨機）、秘寶券、吸管套與紀念徽章；集滿五個集章，即可前往史蹟公園的主題商店兌換「魯夫懸賞單鑰匙圈」。

竟然還推出即日起至7月30日，可以在全島十多處「飲料補給站」無限暢飲，免費喝到飽的《航海王》限定環保杯，從篤行十村、觀音亭、史蹟公園的主題商店，到時咖啡、劉正港檸檬汁中華店、OK燒烤、海賊文化城等地都能隨到隨喝紅茶、氣泡水等特色飲品。

▲航海王環保杯399元，有草帽一行人和魯夫五檔兩款；「限量版澎湖冒險海賊包」999元。（圖／澎湖縣政府提供）
▲航海王環保杯399元，有草帽一行人和魯夫五檔兩款；「限量版澎湖冒險海賊包」999元。（圖／澎湖縣政府提供）
《NOWnews今日新聞》記者還直擊登島欣賞澎湖花火節的遊客，順便走訪全台澎最早形成的眷村「篤行十村」，在日式木造老屋翻修成的文創園區中，找到了《航海王》限定拍貼機，興奮合影留念。

▲《航海王》限定拍貼機藏身在「篤行十村」，遊客興奮合影留念。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《航海王》限定拍貼機藏身在「篤行十村」，遊客興奮合影留念。（圖／記者蕭涵云攝

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