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「葉宏甲百年紀念」特展 「諸葛四郎」台漫經典再現

▲「葉宏甲百年紀念」特展，今天舉行開幕式，「諸葛四郎」台漫經典人物重現。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
▲「葉宏甲百年紀念」特展，今天舉行開幕式，「諸葛四郎」台漫經典人物重現。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)

記者金武鳯/台中報導

臺灣第一本國產英雄漫畫「諸葛四郎」，曾風靡大街小巷，陪伴3至5年級生成長。漫畫中的主角諸葛四郎與真平，是當時大人小孩心目中的英雄；羅大佑創作的歌曲「童年」，就將主角寫進歌詞。今年6月8日適逢「諸葛四郎」創作者、漫畫家葉宏甲百歲冥誕，國家漫畫博物館籌備處特別推出「葉宏甲百年紀念」特展，讓經典臺漫穿越時空重現。

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「葉宏甲百年紀念」特展7日舉行開幕式，文化部次長李靜慧、葉宏甲之子葉佳龍等人出席。李靜慧次長表示，葉宏甲長子葉佳龍去年10月26日簽署文物捐贈意向書，將父親葉宏甲珍貴的手稿與文物捐贈國家典藏，文化部即刻進行保存、整飭做最妥善的維護。由於捐贈的件數非常多，文化部特別選擇葉宏甲百歲冥誕時，以前導展先行的方式，呈現葉宏甲的創作軌跡，重現臺漫經典。

▲「葉宏甲百年紀念」特展今日在國漫館登場，「諸葛四郎」台漫經典人物粉墨登場。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
▲「葉宏甲百年紀念」特展今日在國漫館登場， 「諸葛四郎」台漫經典人物粉墨登場。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
李靜慧說，過去政府沒有適當場所、沒有組織，創作者擔心將文物交給政府無法妥善保存。如今透過葉佳龍將父親葉宏甲手稿文物捐贈國家的合作模式，是一個很好的開始，呼籲所有漫畫家，可以將作品安心交給文化部進行保存展示，讓漫畫作品永遠傳承不被忘記。

葉宏甲長子葉佳龍表示，「平凡的人，也可以做出不平凡的事」，希望民眾透過展覽瞭解葉宏甲，如何在困境中堅持努力，跟隨心中的夢想與熱情，作出人生勇敢的決定。他還說，父親當年創作「諸葛四郎」漫畫時，很少有機會與讀者互動，更不知道對當年小孩有何影響。直到最近十年推廣「諸葛四郎」複刻版與動漫，接觸到書迷，才知道這本台漫對大家的影響。所以他期勉漫畫工作者不要妄自菲薄，因為「你們放在書中的一顆種子、一個想法，足以影響別人一生」。

▲國漫館鄰居光明國中學生，今天特別創作諸葛四郎台漫經典人物面具，共襄盛舉。（圖／記者 金武鳳攝，2024.6.7)
▲國漫館鄰居光明國中學生，今天特別創作諸葛四郎台漫經典人物面具，共襄盛舉。（圖／記者 金武鳳攝，2024.6.7)
國漫館指出，《諸葛四郎》漫畫展梳理出百件收藏，分3區呈現，包括「諸葛四朗100」漫畫展，可近距離欣賞漫畫家筆下的線條、色彩和創意。其二《成為諸葛四郎》動畫展，呈現不同世代與科技演變下漫畫英雄角色的變化。第三《英雄魂－記憶中的英雄展》，呈現漫畫家、讀者兩種觀點，從臺灣漫畫的歷史中，看見作者的「英雄魂」。此外，紙風車劇團將於6月15日晚間7時，在台中市光明國中操場演出「諸葛四郎」舞台劇，融入民俗技藝及音樂，帶領不同世代回顧「記憶中英雄」的形象與影響。

展覽期間的周末，將不定期安排神秘角色出沒與民眾互動拍照，串聯園區內店家推出集點卡，集滿5點可至服務中心兌換限量好禮。另有臺漫講座、市集等精彩活動，相關資訊請關注國家漫畫博物館籌備處臉書專頁（https://www.facebook.com/NationalComicMuseum）。


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