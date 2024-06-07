「葉宏甲百年紀念」特展 「諸葛四郎」台漫經典再現

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李靜慧說，過去政府沒有適當場所、沒有組織，創作者擔心將文物交給政府無法妥善保存。如今透過葉佳龍將父親葉宏甲手稿文物捐贈國家的合作模式，是一個很好的開始，呼籲所有漫畫家，可以將作品安心交給文化部進行保存展示，讓漫畫作品永遠傳承不被忘記。
葉宏甲長子葉佳龍表示，「平凡的人，也可以做出不平凡的事」，希望民眾透過展覽瞭解葉宏甲，如何在困境中堅持努力，跟隨心中的夢想與熱情，作出人生勇敢的決定。他還說，父親當年創作「諸葛四郎」漫畫時，很少有機會與讀者互動，更不知道對當年小孩有何影響。直到最近十年推廣「諸葛四郎」複刻版與動漫，接觸到書迷，才知道這本台漫對大家的影響。所以他期勉漫畫工作者不要妄自菲薄，因為「你們放在書中的一顆種子、一個想法，足以影響別人一生」。
國漫館指出，《諸葛四郎》漫畫展梳理出百件收藏，分3區呈現，包括「諸葛四朗100」漫畫展，可近距離欣賞漫畫家筆下的線條、色彩和創意。其二《成為諸葛四郎》動畫展，呈現不同世代與科技演變下漫畫英雄角色的變化。第三《英雄魂－記憶中的英雄展》，呈現漫畫家、讀者兩種觀點，從臺灣漫畫的歷史中，看見作者的「英雄魂」。此外，紙風車劇團將於6月15日晚間7時，在台中市光明國中操場演出「諸葛四郎」舞台劇，融入民俗技藝及音樂，帶領不同世代回顧「記憶中英雄」的形象與影響。
展覽期間的周末，將不定期安排神秘角色出沒與民眾互動拍照，串聯園區內店家推出集點卡，集滿5點可至服務中心兌換限量好禮。另有臺漫講座、市集等精彩活動，相關資訊請關注國家漫畫博物館籌備處臉書專頁（https://www.facebook.com/NationalComicMuseum）。