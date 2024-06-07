近5年新高！國中會考5119人寫作測驗拿0級分 712人得「5A+6級」
113年國中教育會考今（7）日上午8時開放網路查詢成績，台師大心測中心公布最新統計數據，今年會考全國共有712人獲得5A與寫作6級分，較去年530人成長不少，占全部考生0.38%。但在寫作測驗部分，有5119人拿0級分，人數為近5年新高，占比高達2.75％，更是近7年新高。
記者林莞茜／綜合報導
113年國中教育會考各測驗科目計分及寫作測驗與數學非選題閱卷工作均於6月3日前完成，國文、英語、數學、社會、自然各科計分採「標 準參照」方式，廣邀學科教授、中學教師及測驗專家，依據事先制定的各能力表現標準，對各科進行「精熟」與「基礎」等級的門檻設定，將 學生能力表現分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級，再透過測驗等化的技術檢核專家的設定結果，交互比對標準設定結果與量化分析 結果，進而決定獲得各表現等級所需的最低答對題數，以確保每一年各科等級標準一致可以比較。
心測中心數據顯示，今年會考5A，共有1萬7569人達到，占全體考生9.29%；5B共有4萬3042人，占全體考生22.75%。值得一提的是，在寫作測驗有5119人拿0級分，人數為近5年新高，占比高達2.75％，更是近7年新高。閱卷代表、高雄師範大學國文系副教授李金鴦表示，今年寫作測驗是從日常生活中的「標題」取材，部分考生看到關鍵字就下筆，卻導致完全離題。
對此，台師大心測中心主任陳柏熹提醒，考生一定要先仔細看清楚考題的資訊，一定要有理解、思考、表達三步驟，否則很容易失焦，希望國中教師在教學上，能多提醒學生。