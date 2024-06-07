張學友驚傳感染病毒！發文致歉想念歌迷　歌神40年只取消7場演出

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今年3月時張學友因確診新冠肺炎，住進加護病房因而忍痛取消連續3天上海場演唱會的演出，張學友也在透過社群平台向各位歌迷報平安：「大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊夥伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！」
2.演唱會期間暈倒 恢復後繼續上台演出
2023年8月時，張學友在馬來西亞舉辦「張學友60+巡迴演唱會」的第3場演出，未料張學友竟在演唱期間在舞台上跌倒，隨後馬上起身繼續唱。事後，張學友表示自己因為從小就有「耳水」不平衡的問題，每年大概都會發病1-2次，直到40歲以後頻率才減少，隔幾年才陸續發作。張學友也表示，自己在演唱會上頭暈是第一次，好在當下閉眼稍作休息就恢復，無大礙。
3.出道30周年與經紀人鬧翻 取消個人演唱會
2015年是張學友出道30周年，原先應該大肆慶祝的日子，張學友也準備好要登上香港紅勘體育館（紅館）舉辦個人演場會，未料張學友與當時的經紀人陳淑芬因意見不合鬧翻，因此取消出道30年的個人演唱會。張學友當時也表示譚詠麟正在慶祝自己的出道40周年，他再慶祝30周年顯得十分寒酸。
4.臺北小巨蛋演出前失聲 取消音樂劇《雪狼湖》演出
張學友1990年代初期因為拍戲受傷，導致自己長時間受到鼻病困擾，因此每當感冒就會對鼻子與聲音產生不良影響。2005年12月時，張學友在臺北小巨蛋上演音樂劇《雪狼湖》時也因感冒導致失聲，雖然勉強上台演出，未料仍不敵病魔，最終在舞台上向觀眾鞠躬道歉，並流淚提前與舞台上演員們合唱閉幕曲「愛是永恆」。
張學友出道近40年，舉辦過數百場演唱會，實際遇到因病必須取消演出的場次不到10場堪稱傳奇。過往劉德華也曾因為喉嚨發炎，於2018年取消3場演唱會演出；陳奕迅上個月底在中國杭州的演唱會，也在觀眾都進場的情況下，親自登台向觀眾致歉，並用沙啞的聲音向觀眾宣布取消當晚演唱會的消息。