高捷岡山車站履勘前行車測試　全路段將裝設隔音牆

高雄捷運岡山路竹延伸線已於5月11日通過初勘，為更熟練通車延伸至RK1岡山車站之操作及營運，同時提升通車後系統穩定性及服務品質，高雄捷運將於6月11日、12日辦理行車運行測試，紅線向北延伸行駛至RK1岡山車站。RK1岡山車站並將於6月15日辦理履勘，朝今年6月底通車目標邁進。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，為既有營運路段行車運行作業不受影響，6月11日、12日捷運紅線營運路段將依未來營運班表調整端點站首班車小港站(R3)於05:55發車，岡山高醫站(R24)05:57發車。末班車紅線端點站小港站(R3)於00:00發車，岡山高醫站(R24)00:02發車。所有列車抵達岡山高醫站(R24)後將繼續開往岡山車站(RK1)，RK1不提供載客服務，請民眾配合站務人員引導，於岡山高醫站(R24)下車。
關於民眾關心RK1通車路段噪音疑慮。除既有針對噪音敏感點路段已完成設置之隔音牆，為降低日後營運階段行車噪音對民眾生活之可能影響，RK1通車路段將全路段全面裝設隔音牆，捷運局已委由專家學者於高架軌道處進行音量監測及隔音牆評估，加速進行後續設計及完成施工作業。
捷運局指出，RK1岡山車站即將通車，高雄捷運路線的持續推進，將帶動周邊地方發展，促進整體經濟繁榮。岡山路竹延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，預期將服務服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，除提供市民更便捷之大眾運輸服務，捷運局同時於沿線捷運場站全面展開聯合開發，更可滿足沿線科技產業居住需求，提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄成為宜居、友善、便利的科技大城，落實行政院南部半導體S廊帶建設，形塑大高雄的未來藍圖。