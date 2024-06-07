Porzingis爆發成G1關鍵球員！但「嘴綠」看衰：他無法延續這表現

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Porzingis今天復出回歸，這是他在首輪因傷缺陣後再次出賽，替補出賽效率超高，上場21分鐘就攻下全隊次高的20分，全場13投8中，給予獨行俠相當大的防守壓力。
塞爾提克後衛Derrick White在稱讚隊友Porzingis的表現時讚不絕口，直言：「他是對位球員的惡夢。就算你盡力去防了，但其實對他沒什麼干擾，這個賽季他的表現太不真實了。在防守端他能很好地利用他的身高臂展發揮影響力，他讓我們變得更強。 」
Porzingis表現難延續？嘴綠看衰
不過對於Porzingis今晚的表現，Draymond Green有不同的看法，他認為前者在G1的表現確實非常出色，但不看好他可以連兩場打出這種水準，「他下一場還打出這樣的比賽嗎？他今天的表現在我看來是由於剛復出的興奮感所激發的，首節就3次阻攻太扯了。」
Green認為在興奮感褪去後，Porzingis才剛復出，近期沒怎麼訓練和打高強度的比賽，因此不看好他後面的發揮。而Danny Green也認同Draymond Green的看法，「我同意，他絕對不可能一直打得這麼好。Porzingis今晚毀掉了獨行俠的所有空接灌籃，Doncic和Irving在擋拆後沒辦法法找到籃下的Gafford和Lively。」
Danny Green認為獨行俠會在之後的比賽做出調整，總教練Jason Kidd會更好的面對這種情況，Doncic和Irving也能更好的適應塞爾提克的防守，斷言這會是6-7場的系列賽。