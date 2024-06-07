釋憲「聲」冤1／死囚爭「死刑違憲」　正反激辯7月大法官釋憲出爐

高雄男侵犯7歲男童得逞！自爆兩年內10多人受害　遭羈押禁見

▲今年5月間，高雄一名7歲男童在住家樓下的中庭玩耍，同棟的李姓男子搭訕男童，誘騙他到暗處侵犯得逞，男童事後嚇壞返家求助。（示意圖／取自pixabay）
▲今年5月間，高雄一名7歲男童在住家樓下的中庭玩耍，同棟的李姓男子搭訕男童，誘騙他到暗處侵犯得逞，男童事後嚇壞返家求助。（示意圖／取自pixabay）

記者孫唯容／綜合報導

今年5月間，高雄一名7歲男童在住家樓下的中庭玩耍，同棟的李姓男子搭訕男童，誘騙他到暗處侵犯得逞，男童事後嚇壞返家求助，家長連忙報警逮人，警方循線將李男逮補，李男坦承「自己是戀童僻」，2年內已經跟10多名男童發生關係，高雄地檢署複訊後，認為李男惡行重大、有再犯之虞，向法院聲押獲准。

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根據檢警調查，5月底晚間，男童自行在社區大樓中庭玩耍，住在同社區的李男見他落單一人上前搭訕、拐騙，最終侵犯得逞，男童返家後將受暴情況告知家長，警方獲報到場，在李男住處個人電腦中發現大量男性不雅片，初步沒有發現與男童相關影像。

李男接受偵訊時坦承，自認「有戀童癖，這樣很變態，但是沒辦法控制自己」，還聲稱2年內已跟10幾名國小、國中男學生發生性關係；警方訊後將李男依妨害性自主等罪嫌移送高雄地檢署，檢方6日複訊後依有再犯之虞向法院聲押，法官裁定羈押禁見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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