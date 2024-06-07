中職最後「攻蛋」球隊！統一獅公布大巨蛋主題日 最貴票價1680元
統一7-ELEVEn獅成為中職最後「攻蛋」球隊！統一獅在今（7）日公布，即將在7月5到7日，連續三天對戰中信兄弟的賽事首度進軍台北大巨蛋，特別推出「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」主題日。票價部分，全票最貴價格為1680，最便宜的則為680元，此外，本次也不實施全主場，將能看到兩隊啦啦隊UniGirls、Passion Sisters同台較勁的珍貴場面。
記者林之越/綜合報導
進場送多樣好禮 OPEN！家族超萌周邊
迎接本系列「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」主題活動台北大巨蛋熱鬧展開，連續三天購買內野搖滾席、動感席及體驗席特別準備進場好禮，7月5日會搭贈「OPEN！棒球戶外折疊直飲杯」，而7月6日及7月7日分別搭贈「OPEN！棒球限定款T恤」，兩天分別出不同款式設計贈送。
「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，連續三天也規劃不同歌手進行賽前或賽後演唱，帶給球迷最歡樂、最好玩音樂饗宴，除了行銷活動外，看台應援將不實施全主場，一壘看台規劃獅隊ＵniGirls應援帶動，而三壘看台區域將邀請中信兄弟Passion Sisters，連續三天一起進場應援同樂。