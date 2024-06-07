快訊／張學友演唱會確定停辦3天！主辦單位曝「退票」公布時間
歌神張學友睽違6年在台灣舉辦9場巡迴演唱會，場場都是大爆滿，今（7）日是第4場演出，沒想到卻在開演前4個小時臨時停辦演出，張學友透過「環球音樂」發文道歉，透露自己感染RSV（呼吸道融合病毒），無法正常發聲，主辦單位超級圓頂也宣布6月7、8、9日場次均停辦。
記者吳昕蓓／綜合報導
主辦單位超級圓頂發布聲明：「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」說法疑似不會補辦演唱會，讓辛苦搶票的粉絲感到十分錯愕、傷心。
而張學友本人也透過「環球音樂」臉書道歉，「上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道融合病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒」，他自嘲自己已經60幾歲了，「都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了」，儘管張學友人還在台灣，也希望自己能夠站上台如期表演，但事與願違。
張學友無奈表示：「喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心」，他再度為自己臨時停辦演唱會道歉，希望能盡快恢復健康狀態，今晚7點半將會有詳細退票辦法，《NOWnews今日新聞》也會持續追蹤。