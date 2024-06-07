巷仔內／充滿資本色彩的共產國家！越南有望站穩東協「發展一哥」

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年9月美國總統拜登訪問越南，兩國達成「全面戰略夥伴關係」，越南政府將美國升級到最高等級的盟友。從昔日宿敵到並肩抗衡中國的夥伴，在半個世紀前恐怕是雙方始料未及的事。50年恩怨一笑泯恩仇，過去逃往美國或其他國家的越僑菁英或其後代也在這幾年回國，成為建設越南的主力，變成主要投資族群之一。
今日走在越南街頭，會看到越南財閥建設的公寓高樓，樓下便是來自韓國的LOTTE超市；或是在遊樂園中看到星巴克和其他國際品牌進駐；打開報紙會發現，越南富豪的數量正以前所未有的速度和規模增長。
全球財富情報公司New World Wealth和投資移民顧問公司Henley＆Partners共同發布報告表示，越南未來10年的財富將增長125％，到2026年，越南百萬美元富翁人數預計將增加到38,000人，這是世界上最快的增長速度。研究機構「新世界財富」（New World Wealth）與投資移民顧問公司「恒理」（Henley & Partners）也在報告中指出，越南已成為全球製造業中心，在未來10年內，越南將迎來財富成長的高點。新世界財富分析師阿莫斯（Andrew Amoils）強調，越南在未來財富成長的速度，從人均GDP和百萬富翁人數來看，將是全球最大的財富擴張。
越南在過去30年，貧窮指數從逾60%降到目前僅不到9%，如今在越南大城市的街頭上很容易看到嶄新的藍寶堅尼、法拉利或賓利跑車，就停在生鏽的垃圾手推車或破舊的小屋旁，產生明顯對比，朝氣蓬勃卻又充滿躁動的越南，站穩東協「發展一哥」的地位後，成為下一頭經濟猛虎，指日可待。