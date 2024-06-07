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巷仔內／充滿資本色彩的共產國家！越南有望站穩東協「發展一哥」

▲越南經濟發展快速，未來10年財富增長將居全球之冠。。（圖／取自 Pixabay ）
▲越南經濟發展快速，未來10年財富增長將居全球之冠。。（圖／取自 Pixabay ）

國際中心賴正琳／特稿

越南經濟近幾年快速崛起，胡志明市夜景繁榮，物價也與台北越來越接斤。雖是共產國家，但近年在經濟改革下，城市間處處可見資本色彩，例如奢華的五星級飯店，或是設備齊全的繁華渡假村和高級公寓，與數十年前和美國發生越戰的越南大相徑庭。

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過去美國在越南的戰爭可說是遇到相當大的挫折，美軍不敵越南的游擊戰部隊，節節敗退最終回國，越南共產黨取得全面的勝利。不過在越戰落幕後的五十年，越南得益於中國和美國的緊張關係，逐漸獲得來自歐美國家的訂單，同時中國工廠也大量轉移至越南，介於美國和中國之間的越南，也在近年快速發展建設。

▲越南擁有一億多人口，識字率高，成為美中貿易戰後，歐美大廠「移出中國」潮流中，最受歡迎的國家。（圖／翻攝自The Banker）
▲越南擁有一億多人口，識字率高，成為美中貿易戰後，歐美大廠「移出中國」潮流中，最受歡迎的國家。（圖／翻攝自The Banker）
去年9月美國總統拜登訪問越南，兩國達成「全面戰略夥伴關係」，越南政府將美國升級到最高等級的盟友。從昔日宿敵到並肩抗衡中國的夥伴，在半個世紀前恐怕是雙方始料未及的事。50年恩怨一笑泯恩仇，過去逃往美國或其他國家的越僑菁英或其後代也在這幾年回國，成為建設越南的主力，變成主要投資族群之一。

今日走在越南街頭，會看到越南財閥建設的公寓高樓，樓下便是來自韓國的LOTTE超市；或是在遊樂園中看到星巴克和其他國際品牌進駐；打開報紙會發現，越南富豪的數量正以前所未有的速度和規模增長。

▲隨著經濟起飛，越南人也跟著富起來，有望帶來全球最大的財富擴張。（圖／The Banker）
▲隨著經濟起飛，越南人也跟著富起來，有望帶來全球最大的財富擴張。（圖／The Banker）
全球財富情報公司New World Wealth和投資移民顧問公司Henley＆Partners共同發布報告表示，越南未來10年的財富將增長125％，到2026年，越南百萬美元富翁人數預計將增加到38,000人，這是世界上最快的增長速度。研究機構「新世界財富」（New World Wealth）與投資移民顧問公司「恒理」（Henley & Partners）也在報告中指出，越南已成為全球製造業中心，在未來10年內，越南將迎來財富成長的高點。新世界財富分析師阿莫斯（Andrew Amoils）強調，越南在未來財富成長的速度，從人均GDP和百萬富翁人數來看，將是全球最大的財富擴張。

越南在過去30年，貧窮指數從逾60%降到目前僅不到9%，如今在越南大城市的街頭上很容易看到嶄新的藍寶堅尼、法拉利或賓利跑車，就停在生鏽的垃圾手推車或破舊的小屋旁，產生明顯對比，朝氣蓬勃卻又充滿躁動的越南，站穩東協「發展一哥」的地位後，成為下一頭經濟猛虎，指日可待。

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