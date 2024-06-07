打炒房成效不彰！郭國文高分貝問卓榮泰「有沒有新招？」
行政院長卓榮泰今（7）日赴立院備質詢，民進黨立委郭國文關注高房價問題，提及過去政府推出相關措施與5波信用管制，累積共10波打炒房措施，但不僅房價創下新高，過去價高、量高與集中度高都未跌，究竟政府還能做什麼，也坦言對於政府打炒房成效不彰感到失望，這麼多管制措施卻沒有效果，高分貝數次問卓榮泰「你有沒有新招？」
記者陳威叡／台北報導
郭國文今日質詢時聚焦高房價議題，提及政府過去推出相關措施與5波信用管制，還包括實價登錄、房地合一稅、提高風險係數、平均地權與囤房稅2.0，但去年第4季價格住宅指數已連漲5年，並創下房價新高。
郭國文說，今年4月銀行不動產貸款占總放款比率37.21%，比過去2020年開始打炒房時還高，這也代表從推動打炒房以來，價高、量高與集中度高都未跌，高分貝追問卓榮泰「你有沒有新招？」
對於政府推動社宅、包租代管與租金普貼，郭國文也坦言，依照社宅興建速度也很難盡快，認為政府應該祭出專案性的思維，過去3年的努力，就但結果論而言成效不如國人的期待，也坦言自己有點失望。
對此卓榮泰回應說，政府持續透過社宅、包租代管與租金補貼，會透過任何努力期待做出改變，政府也努力在做，過去累積相當可貴的經驗，內政部也在研擬新的方式，把新建土地盤整出來，嘗試新的型態。