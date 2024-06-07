國會改革最新民調曝！近6成民眾力挺　支持度最高是「這條」

國會冷知識／立法院可倒閣、行政院可解散國會　唯一不受影響是他

▲行政院將針對國會改革法案，移請立法院覆議。左為行政院長卓榮泰、右為立法院長韓國瑜。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.29）
▲行政院將針對國會改革法案，移請立法院覆議。左為行政院長卓榮泰、右為立法院長韓國瑜。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.29）

記者何哲欣／台北報導

立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，推動國會改革，但行政院認為窒礙難行，將移請立法院覆議，藍白嗆若覆議未過，行政院長卓榮泰應請辭。不過事實上，現行《憲法》增修條文規定，行政院長已無請辭選項。

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原始的《憲法》規定，行政院對立法院的法律案、預算案認為有窒礙難行，可移請立法院覆議，但若立法院維持原決議，行政院長應即接受該決議或辭職。不過1997年修憲，刪除立法院對行政院長的同意權後，對覆議的規定也已修改。

現行《憲法》增修條文規定，行政院可移請立法院覆議，但若立法院維持原決議，行政院長應即接受該決議。

但弔詭的是，《憲法》設計行政、立法互相制衡，立法院可對行政院長提不信任案，若不信任案通過，行政院長就應請辭，但行政院長也可以同時移請總統解散立法院。

台灣經歷次修憲，已偏向總統制，但卻又保留類似倒閣權的「不信任案」設計，行政院長若請辭，國會也須改選。過去幾次選舉已讓立委與總統選舉在同一年，但若真的出現國會重新改選，立委任期又重新計算，把立委3年任期調整成4年，還改成與總統同一年選舉，這樣的設計就顯得無意義。

另一方面，倒閣權是內閣制國家特色，但台灣偏向總統制，卻又可以同時換掉行政院長、並同步進行國會改選，而唯一不受影響、可以做滿4年任期的，就只剩總統，這也是為什麼過去台灣的總統屢遭批評權力過大。

換句話說，若總統賴清德真要進行一場豪賭，甚至可以由民進黨立委發動不信任案，若藍白肯定卓榮泰，不信任案不通過，反而可以換得一年，在野黨不會再對卓榮泰提不信任案。

若不信任案通過了，雖然卓榮泰要下台，但民進黨用卓榮泰換來再一次的國會改選，訴諸民意藍白在立法院過半蠻橫無理，會讓國家動盪不安，說不定反而有機會，讓民進黨立委在立法院掌握過半席次。

但若真的走到這一步，朝野衝突對立到如此地步，恐怕都不是人民所樂見。

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