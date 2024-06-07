法布甜搶進逢甲商圈展店 一連20天限額請吃蛋撻

榮獲台中十大伴手禮金口碑獎的法布甜，創立於2014年，走過漫漫10年，以傳遞健康與品味在烘焙業打響品牌後，最近搶進逢甲商圈展店，在福星路成立中部第一家門店。10日起歡慶法布甜10周年及逢甲店開幕，一連20天，每天下午4時前30名消費者，可憑google 評論免費吃蛋撻或蛋黃酥。
記者金武鳯/台中報導
多次榮獲台中十大伴手禮的法布甜，除了台中大墩創始店、台北八德旗鑑店之外，多年來，一直以專櫃路線為主，目前的銷售據點，包括台北火車站高鐵店、捷運板橋站以及SOGO復興等，都以人氣禮盒為主！
業者表示，選擇在逢甲商圈開設中部第一家門店，有提早卡位意思，法布甜認為，陸客來台觀光政策，政府早晚都將開放，逢甲夜市是陸客最愛之一，人潮即錢潮，龐大商機前景，值得等待！
法布甜執行長張淑卿表示，蛋撻有捲土重來驅勢，最近開幕的法布甜逢甲店，主打可頌蛋撻，讓消費者吃出不同風味！法布甜的可頌蛋撻，採用手工千層製作，足足56層驚喜，材料更是不馬虎，採用法國發酵奶油愛樂薇與鮮乳坊鮮奶製做，加上海藻糖，吃起來甜而不膩，共有原味、抹茶和巧克力三種口味！
值得一提的是，法布甜慶祝10週年慶和逢甲店開幕，將從10日到30日， 每日下午四點，前30名憑google 評論，可分別免費領取蛋黃酥和蛋撻，一連20天！另外，官方網站消費滿額送行李箱，門市則推出中秋早鳥專案，6月底前訂購禮盒，享有85折優惠。