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為海洋環境帶來希望！海洋委員會舉辦海洋國際青年論壇活動

▲海洋委員會舉辦海洋國際青年論壇活動。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會舉辦海洋國際青年論壇活動。(圖／海洋委員會提供)

記者黃守作／高雄報導

行政院海洋委員會6日，在屏東縣國立海洋生物博物館，舉辦海洋國際青年論壇，盼透過這次論壇，激發青年學子的創造力，讓他們運用海洋科學的知識來發想創新的解決方案，提升年輕一代對海洋議題的關注。

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這項由海洋委員會與美國在台協會高雄分處主辦的海洋國際青年論壇活動，是由海洋委員會副主任委員黃向文與美國在台協會高雄分處分處長張子霖共同主持，有來自24國800餘位年輕學子和科學家們與會。

▲海洋委員會副主任委員黃向文致詞。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會副主任委員黃向文致詞。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會舉辦海洋國際青年論壇活動。(圖／海洋委員會提供)
▲海洋委員會舉辦海洋國際青年論壇活動。(圖／海洋委員會提供)
海洋委員會副主任委員黃向文表示，來自24國800餘位年輕學子他們懷抱著對海洋的熱愛和好奇心，聚集在充滿海洋奇觀的海洋生物博物館內，希望透過這次論壇，激發青年學子的創造力，讓他們運用海洋科學的知識來發想創新的解決方案，提升年輕一代對海洋議題的關注，並歡迎所有青年朋友加入守護海洋的行列。

黃向文說，海洋國際青年論壇活動多年來激勵了許多年輕一代正視我們海洋環境所面臨的挑戰，並提出創意解方，同時為他們提供了一個交流平台，互相學習分享彼此的觀點與看法。

美國在台協會高雄分處分處長張子霖指出，海洋是我們應對氣候危機、創造更潔淨、更安全、更健康未來的核心，過去，台美夥伴關係穩步擴展，雙邊共享許多價值觀，這其中也包含藉由減少有害排放及自然資源保育，為未來世代保護並保存我們的地球之共同願望，美國將繼續與台灣及其他世界夥伴密切合作，推動海洋保護和全球環境議題。

會中，邀請海洋探索聯盟(Ocean Discovery League)創辦人、美國國家地理學會探險家 Katy Croff Bell博士，進行「深海探險」專題演講，她分享了她的深海研究生涯及海洋探索的現況與未來，讓
與會者得以一窺神秘的深海世界。
 

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