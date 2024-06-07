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誠信油我海洋永續！台灣中油舉辦企業服務廉政平台誠信論壇

▲台灣中油公司舉辦企業服務廉政平台誠信論壇活動。(圖／中油煉製事業部提供)
▲台灣中油公司舉辦企業服務廉政平台誠信論壇活動。(圖／中油煉製事業部提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司於6日，在該公司煉製事業部宏南育樂中心，舉辦企業服務廉政平台誠信論壇活動，以落實誠信法遵、善盡企業社會責任，並共同宣示守護海洋環境的決心，期公私協力致力國家、企業及海洋保育之永續發展。

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▲台灣中油公司舉辦企業服務廉政平台誠信論壇活動。(圖／中油煉製事業部提供)
▲台灣中油公司舉辦企業服務廉政平台誠信論壇活動。(圖／中油煉製事業部提供)
台灣中油公司企業服務廉政平台誠信論壇活動，是由該公司副總經理張敏主持，有海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠、橋頭地方檢察署檢察長張春暉、法務部廉政署、台灣透明組織協會等單位，以及台塑石化、長榮海運、台灣國際造船、台灣航業、淳品實業等20家與海上輸油、石油燃氣、海運、海域工程有關業者，及台灣中油負責海污應變員工與會。

▲台灣中油公司副總經理張敏致詞。(圖／中油煉製事業部提供)
▲台灣中油公司副總經理張敏致詞。(圖／中油煉製事業部提供)
▲海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／中油煉製事業部提供)
▲海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／中油煉製事業部提供)

 
中油公司副總經理張敏表示，中油公司為乃落實誠信法遵、善盡企業社會責任，乃舉辦此一企業服務廉政平台誠信論壇活動，會中針對海洋污染防治法修法重點、企業海污防治、誠信治理、法令遵循與海洋永續等議題，進行跨域交流對話，宣示守護海洋環境的決心，盼公私協力致力國家、企業及海洋保育之永續發展。

張敏說，海洋環境保護與永續利用相當重要，針對海污事件應變，中油積極與相關企業合作，以提升應變量能，今(113)年2月與中華全球石油、匯僑及億昇倉儲企業共同簽訂台中港碼頭油污染緊急應變區域聯防支援協議，因為各種淨零計畫、轉型策略，均有賴持續堅守誠信法遵、廉能透明經營方針。

海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，海洋保育及永續發展需要各層面合作，才能追求海洋永續的發展，企業資訊透明及廉政誠信是落實海洋污染防治很重要的一環，期此一論壇能提升大家對海洋污染防治的重視，以維護海洋環境、降低污染風險，努力於海洋永續經營。 

會中也邀請海洋委員會海洋保育署專門委員馬振耀及台塑海運公司副組長陳揚中，分別就從海污裁罰案件談企業誠信經營及從誠信談企業海污應變之社會責任為題，進行經驗分享外，並舉辦ESG企業永續論壇，產、官、學專家就海洋污染防治之法令遵循、油污管理、海污應處等議題進行意見交流，以深化政府與企業之間的夥伴關係，凝聚企業對於海污防治之共識，實踐誠信法遵，齊力善盡海洋保育責任。

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