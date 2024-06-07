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台鋼一粒紅不過兄弟峮峮？粉絲曬「關鍵比基尼照片」：到底怎麼輸

▲近日，有鄉民在PTT上發文表示，他不能理解台鋼一粒（右）為何紅不過兄弟峮峮（左），有粉絲直接曬一張關鍵比基尼照片，讓不少粉絲們驚嘆道：「峮峮到底怎麼輸？」（圖／翻攝自峮峮、一粒IG）
▲近日，有鄉民在PTT上發文表示，他不能理解台鋼一粒（右）為何紅不過兄弟峮峮（左），有粉絲直接曬一張關鍵比基尼照片，讓不少粉絲們驚嘆道：「峮峮到底怎麼輸？」（圖／翻攝自峮峮、一粒IG）

記者張一笙／綜合報導

中華職棒有不少啦啦隊女神，其中最有名的莫過於倚靠一首「炸裂！陳子豪」一路紅到日本，並且在日本擁有超高人氣的兄弟女神峮峮。今年，一粒憑藉「葉保弟應援曲」爆紅，躋身啦啦隊女神行列。不過近日有粉絲發現前陣子席捲全網的「一粒旋風」似乎有點退燒，有鄉民在PTT上發文：「一粒葉保弟怎麼宣傳不贏峮峮陳子豪？」其中峮峮的粉絲曬出「關鍵比基尼照片」，引得底下鄉民高喊：「峮峮怎麼輸？」

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▲峮峮穿兄弟象配色比基尼，好身材一覽無遺。（圖／峮峮IG）
▲峮峮為拍攝「Passion Sisters女孩卡」，日前在IG上曬出自己身穿兄弟象配色比基尼的照片，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自峮峮IG）
該名鄉民在文中表示：「最近幾個月，部分媒體一直發什麼一粒葉保弟、粒寶樂園的東西，但好像就是不紅。讓我想到以前峮峮陳子豪，但炸裂陳子豪就超紅。」讓他不禁疑惑地詢問：「有沒有為什麼一粒葉保弟，宣傳不贏峮峮陳子豪的八卦？」

貼文曝光後，不少粉絲紛紛表示：「機體差太多」、「這年頭誰在看臉」、「山君真的正阿」、「峮峮那個笑容和炸裂的韻律感沒人能比」，也有粉絲表示球員的表現相對重要：「要有成績才能捧，那個人（葉保弟）就一個自殺棒」、「葉保弟的數據是可以直接釋出那種」、「要不是台鋼加入，葉保弟連二軍都沒得打」。

▲峮峮分享拍女孩小卡的花絮。（圖／峮峮IG）
▲峮峮分享拍女孩小卡的花絮，好身材讓不少粉絲驚呼：「峮峮怎麼輸？」。（圖／峮峮IG）
不過也有粉絲直接曬出峮峮日前在IG上，曬出她身穿比基尼拍攝「Passion Sisters女孩卡」的照片與影片，直接表示：「峮峮怎麼輸？」讓不少鄉民紛紛在PO文底下深表認同。

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