張學友演唱會突取消！賣家「退票只退票面」 眾搖頭：2類人哭慘
歌神張學友5月31日開始，原定在台灣一連舉辦9場巡迴演唱會，但今（7）日卻宣布接下來3天的演唱會已取消，原因是張學友感染了RSV（呼吸道融合病毒），身體狀況無法上台演出。消息曝光後，引起大票準備看演唱會的粉絲難過，還有賣票的賣家表示「只退票面」，讓不少人搖頭嘆「給人收高價，然後只退票面價會不會太扯。」
記者賴禹妡／綜合報導
張學友今日透過「環球音樂」臉書發文道歉，表示自己感染了RSV，不僅喉嚨痛也無法正常發聲，因此宣布今晚演唱會取消，「希望能盡快恢復健康狀態，重返舞台替大家表演。」主辦單位超級圓頂粉專也指出，由於醫師囑咐張學友必須休養，對於6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友造成不便，為此深感抱歉，也將於今晚19時30分提出退票及相關補償方案。
張學友演唱會取消的消息曝光後，不少歌迷在臉書互相提醒，別白跑一趟。也有人想到徹夜排隊的粉絲，替他們感到心疼「排隊的要哭哭了」、「買黃牛票的人，還有現場排隊的人情何以堪啊」。
對此，還有賣家在臉書社團表示，若演唱會取消，請客戶自行保留票券至延期場次，如需退票「只退票面」。貼文一出，下方立刻出現不少人直言「給人收高價，然後只退票面價會不會太扯」、「無本生意賺翻」、「所以黃牛票不能買，遇到這種問題會很哭」。