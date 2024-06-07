張學友今晚演出取消！粉絲一片哀嚎　PTT鄉民：買黃牛的被天罰了

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張學友在道歉貼文中也透露：「我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。」
對於今晚確定無法演出，張學友也難過表示：「讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家説一聲對不起！希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！」
在演唱會取消的消息曝光後，不少網友在PTT上討論退票的事情，網友們紛紛留言表示：「笑死，臉書某社團大牛直接說退票只退票面價」、「黃牛不會賠吧？就退錢啊！當然如果後面都取消就嘿嘿嘿了」、「代購費這個東西不知道後面會鬧多大」、「黃牛不會虧，虧的是跟黃牛買的」、「代購勞務費還是要賺的，人家不是加價賣喔」、「黃牛一定退票面而已啦」、「黃牛：手上的票脫手就好，退票是最後買家和賣票主辦方的事」、「買黃牛票的直接被天罰反而黃牛沒事」、「真的別買黃牛，碰到這種事真的很無奈。」
後續，主辦單位「超級圓頂」也宣布6月7、8、9日場次均停辦，並在聲明中表示：「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19點30分提出退票及相關補償方案。」疑似沒有延期演出的安排。
其實，張學友先前因確診新冠肺炎，也曾臨時取消在上海東方體育中心的演唱會，當時粉絲們跟主辦方喊話，希望能夠「延期演唱會代替取消」，主辦方聽見粉絲心聲後，除了確定延期，也開放讓粉絲退票，同時宣布會補償粉絲交通、住宿等費用，提供粉絲申請最高5000人民幣（約新台幣21895元）的交通費，以及最高800人民幣（約新台幣3500元）的住宿費，讓粉絲們都覺得非常貼心。而這一次演唱會是否會以延期代替取消，仍需等待主辦方公告。