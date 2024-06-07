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張學友今晚演出取消！粉絲一片哀嚎　PTT鄉民：買黃牛的被天罰了

▲張學友臨時宣布取消三場演唱會！粉絲在網路上掀起一片哀嚎，PTT鄉民：「買黃牛的直接被天罰了。」（圖／超級圓頂提供）
▲張學友臨時宣布取消三場演唱會！粉絲在網路上掀起一片哀嚎，PTT鄉民：「買黃牛的直接被天罰了。」（圖／超級圓頂提供）

記者洪生儒／綜合報導

「歌神」張學友即將於今（7）日晚上在台北小巨蛋展開第四場《張學友60+巡迴演唱會》，沒想到卻在開演前4小時臨時宣布取消，讓大票粉絲震驚不已。而張學友也透露自己感染了RSV（呼吸道合胞病毒），導致他鼻塞、喉嚨痛、喉嚨沒辦法正常發出聲音，確定沒辦法演出，他也難過表示：「跟大家說一聲對不起！」在演唱會取消的消息曝光後，網友們紛紛開始討論退票的事，PTT上則有網友表示：「買黃牛退不回全額吧」、「買黃牛的直接被天罰。」

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張學友臨時宣布取消7日的演唱會，他也透過環球唱片發聲表示：「非常抱歉，上星期表演回香港後開始不適，看完醫生確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧！都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。」

▲張學友演唱會。（圖／JDS提供）
▲「歌神」張學友即將於今（7）日晚上在台北小巨蛋展開第四場《張學友60+巡迴演唱會》，沒想到卻在開演前4小時臨時宣布取消，讓大票粉絲震驚不已。（圖／JDS提供）
張學友在道歉貼文中也透露：「我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。」

對於今晚確定無法演出，張學友也難過表示：「讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家説一聲對不起！希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！」

▲張學友自豪身材完全沒變，十多年前的褲子都還能穿。（圖／JDS提供）
▲張學友也透露自己感染了RSV（呼吸道合胞病毒），導致他鼻塞、喉嚨痛、喉嚨沒辦法正常發出聲音，確定沒辦法演出。（圖／JDS提供）
在演唱會取消的消息曝光後，不少網友在PTT上討論退票的事情，網友們紛紛留言表示：「笑死，臉書某社團大牛直接說退票只退票面價」、「黃牛不會賠吧？就退錢啊！當然如果後面都取消就嘿嘿嘿了」、「代購費這個東西不知道後面會鬧多大」、「黃牛不會虧，虧的是跟黃牛買的」、「代購勞務費還是要賺的，人家不是加價賣喔」、「黃牛一定退票面而已啦」、「黃牛：手上的票脫手就好，退票是最後買家和賣票主辦方的事」、「買黃牛票的直接被天罰反而黃牛沒事」、「真的別買黃牛，碰到這種事真的很無奈。」

▲張學友宣布5度來台開唱。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友感染病毒無法開唱，主辦單位「超級圓頂」也宣布6月7、8、9日場次均停辦，預告將於今晚19點30分提出退票及相關補償方案。（圖／超級圓頂提供）
後續，主辦單位「超級圓頂」也宣布6月7、8、9日場次均停辦，並在聲明中表示：「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19點30分提出退票及相關補償方案。」疑似沒有延期演出的安排。

其實，張學友先前因確診新冠肺炎，也曾臨時取消在上海東方體育中心的演唱會，當時粉絲們跟主辦方喊話，希望能夠「延期演唱會代替取消」，主辦方聽見粉絲心聲後，除了確定延期，也開放讓粉絲退票，同時宣布會補償粉絲交通、住宿等費用，提供粉絲申請最高5000人民幣（約新台幣21895元）的交通費，以及最高800人民幣（約新台幣3500元）的住宿費，讓粉絲們都覺得非常貼心。而這一次演唱會是否會以延期代替取消，仍需等待主辦方公告。

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