香港足球賽前播中國國歌 3球迷「背向球場、未起立」遭警拘捕
香港昨（6）晚舉行2026世界盃足球外圍賽，由香港代表隊出戰伊朗隊，不過在賽事進行到一半時，現場警方卻直接將三名球迷自觀眾席帶走。香港警方表示，這三人是因為在國歌播放時「轉過身或未起立」，被認定涉嫌「侮辱國歌」而遭到逮補，目前3人已獲准保釋，但之後仍須向警方報到。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據香港《Yahoo新聞》、《ReNews》等媒體報導，在週四晚間的2026年世界盃暨2027年亞洲盃足球資格賽上，有大批穿著黑色背心的警員已經在香港大球場監視待命，並拍攝觀眾席情況，直到兩對國歌播放完畢後，警方開始查看影片，並在比賽進行到半場前走上觀眾席，逕自帶走三名穿紅衣的香港隊球迷。
警方指出，因「侮辱國歌」行為被捕者為兩男一女，年齡在18至31歲間。其中，31歲男子國歌演奏期間「沒有起身站立」，另2人則是「背向球場」，判定3人涉違反《國歌條例》而拘捕。
根據香港《國歌條例》， 任何人如公開及故意以任何方式侮辱中華人民共和國國歌，一經定罪，可罰款港幣5萬元或監禁3年。目前該案由灣仔警區重案組第二隊接手調查，雖名被捕者已獲准保釋，但仍須在7月初向警方報到。
該條例於2020年6月由香港立法會通過，旨在規範國歌的使用及演奏，但也包括演奏國歌期間，要求出席者「必須肅立和舉止莊重」，且禁止篡改國歌歌詞或國歌曲譜，或以歪曲或貶損的方式奏唱國歌。
2022年東亞盃足球賽香港隊對上日本隊時，就曾發生過演奏中國國歌《義勇軍進行曲》時，香港球員低頭拒唱、全程緊閉雙唇的情況，當時在中國網路輿論當中掀起大批罵聲。