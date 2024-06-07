出口連7紅卻不如預期！財部點出原因　上半年要達這目標也有難度

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今年5月對主要市場表現強弱分明，對美國、東協出口隨資通與視聽產品需求延燒，各年增36.4%、6.4%，分別連續10個月、9個月正成長；對日本受電子零組件出貨縮減及高基期影響，年減35.2%，對歐洲、中國大陸與香港各年減9.3%、5.3%。累計前5月對美國、東協出口呈雙位數上揚，占總出口比重各23.3%、19.1%，分創近24年、歷年同期新高，對陸港出口年減4.1%，占比31%降至近22年同期低點。
展望未來，蔡美娜表示，全球經濟復甦步調仍面臨主要國家推遲降息時程、美中經貿角力升溫，以及地緣政治衝突等不確定因素，惟隨終端需求逐步改善，新興科技應用商機持續拓展，以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢，均有利挹注我國出口動能，今年下半年可望延續穩健上升態勢。
雖然財政部預估6月出口可望連8紅，但蔡美娜坦言，5月出口年增3.5%不如預期，主要是不確定性還是很多，即使庫存稍有調整到健康水準，業界釋出的訊息，客戶端仍較保守，即使AI商機，有些學者也認為有短急單也不見得有長單，今年特殊情況，也導致出口上下波動較大，財政部預估6月出口值落375億美元至385億美元之間，年增率確16%至19%，主要是因去年基期偏低，因此預估6月出口有大幅成長。
至於主計總處預估今年上半年出口年成長13.7%，蔡美娜認為，要達到13.7%的關鍵在於6月，也就是，6月出口要達440億美元，這是不曾出現過的數字，年成長也要高達38%，「看來是有些難度」。
蔡美娜也強調，即便財政部對6月出口預測較低，也不意謂今年出口因此變動，AI商機固然存在，只是何時會大量出貨？產能能否順暢沒人說得準，因此，AI商機固然促進今年出口，甚至是經濟成長動力，還是存在不確定性。