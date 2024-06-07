張學友演唱會取消「反爆收票潮」！他加2千急收購 眾見理由傻眼
歌神張學友今（7）日演唱會開始前無預警宣布取消，因為他感染了RSV（呼吸道合胞病毒），身體狀況無法上台演出。他除了在臉書發文道歉之外，主辦單位超級圓頂粉專也表示將於今晚19時30分提出退票及相關補償方案。沒想到演唱會取消的消息曝光後，竟引發大量門票收購潮，甚至還有人加價2000元要收購，貌似是為了賭主辦宣布延期的可能性，「原價收不吃虧耶，但有延期就賺到了。」
記者賴禹妡／綜合報導
張學友今日透過「環球音樂」臉書發文道歉，表示自己感染了RSV，不僅喉嚨痛也無法正常發聲，因此宣布今晚演唱會取消，「希望能盡快恢復健康狀態，重返舞台替大家表演。」主辦單位超級圓頂粉專也指出，由於醫師囑咐張學友必須休養，對於6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友造成不便，為此深感抱歉，也將於今晚19時30分提出退票及相關補償方案。
沒想到，消息曝光後本該是爆發退票潮，卻出現大量網友在臉書社團上急著PO收票文，甚至還願意加價購入，「收張學友0607，無論票價票種，一張加2000收購，多張可，怕退票麻煩的請聯繫我」、「6/7-9 張學友任價4張，原價收馬上面交」、「6/7-6/9現票要原價出售的，請私，台北面交」。
不少人見狀困惑發問「都取消了，為什麼大家還要收票？」對此有網友推測「因為要拚延期，上海那次，主辦單位就有確定會延期，只是日期還沒出來」、「原價收不吃虧耶，但有延期就賺到了」、「如果有票賠償方案是換新票就⋯懂嗎」。