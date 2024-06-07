陽明交大COMPUTEX「方程式電賽車」亮相 為搶進無人車領域鋪路
陽明交通大學受記憶體品牌Kingston邀請，於COMPUTEX 2024展出新一代方程式電賽車，耗時近2年，外型及系統改良了空力套件增進流場表現，且相較過去賽車新增多重感測器，替未來研發無人車鋪路。
記者魏妤庭／台北報導
陽明交通大學表示，無人車團隊自去年年底成立以來，已匯集電機、資工等領域專才，目前團隊在模擬環境中，已經成功完成物件偵測、路徑規劃、車輛控制的概念驗證。並利用光達技術，無人車能在模擬環境中以每秒5米的速度完成賽道。下一階段，團隊計劃將車速提升至每秒10米，計劃引進攝影機與視覺識別技術，以增強無人車的感知能力與反應速度，進一步加快車速。
陽明交通大學表示，此次在COMPUTEX的參展，除了展示最新賽車結果，同時介紹正在開發的無人賽車項目，更邀請工研院機械所數位長王傑智進行技術指導，期許未來開發高效無人電賽車。
方程式賽車隊最早2008年成立，期間一度資金短缺，但在2020年再由一群熱血大學生重啟造車計畫，並於2021年推出燃油賽車，在當年台灣學生方程式賽車，在當年台灣學生方程式賽車聯賽奪得一等獎。隨後，車隊研究電動賽車，計畫在今（2024）年8月台灣學生方程式賽車聯賽中再度亮相，期望年底前往澳洲參加全球最具規模與影響力的學生工程賽事、也是被譽為學生工程界的奧林匹克盛會國際學生方程式賽車大賽。