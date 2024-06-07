孫安佐爸媽只是普通演員？粉絲曬2人昔成就：孫鵬、狄鶯都是頂流
孫安佐日前被爆出在泰國疑似吸食大麻導致神智不清，私闖民宅裸露下體遭當地警方逮捕，讓孫安佐一家一時間再度登上各大媒體版面。有粉絲在網路上疑惑地表示：「為什麼孫安佐家那麼有錢？他們爸媽不是普通演員而已嗎？」意外引來不少粉絲留言，還掀起一波回憶殺。
記者張一笙／綜合報導
一名粉絲在社群平台Threads上提問：「為什麼孫安佐家那麼有錢，他爸媽不是普通演員而已嗎？還是在我爸那年代是很紅的演員？」不少粉絲看到以後，紛紛留言反駁、表示狄鶯年輕時與現在的形象大相逕庭，過去不但出演的都是「美人代表」，甚至還是歌仔戲中「最強當家花旦」。何況狄鶯不僅僅深耕歌仔戲、台劇，甚至也跨足綜藝、主持，合作對象也都是台灣大咖藝人。
而孫鵬更不用說，1983年出道以來出演不少小生角色，2005年開始主持談話性節目《國光幫幫忙》一路到2019年孫安佐在美國出事後才卸下主持棒，多年來已經累積不少財富。有粉絲表示，過往藝人們都不用報稅，都是直接收現金，同時還有歌廳秀、工地秀、戲劇、歌唱、主持等演出，只要本身沒有染上吃喝嫖賭的惡習，財富累積是一件非常簡單的事情。
有粉絲在留言處表示：「這樣說好了，狄鶯在當紅時，絕對位列一線女星，只是你太年輕不知道罷了」、「兩個以前都很紅，都是演八點檔的主角」、「那個年代的明星，有在置產的，現在的身價都是2位數以上的超級富豪」，也有粉絲舉例表示：「你想像一下，現在的BLACKPINK過40年後，小孩子問起為什麼Lisa這麼有錢」，讓不少粉絲紛紛誇讚他的舉例一針見血，十分好懂。
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