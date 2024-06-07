現金殖利率近5%！京城銀通過配發3元股利 談併購會兼顧3方權益
京城銀行今（7）日舉行2024年股東常會，由董事長戴誠志主持，會中承認2023年度營業報告書、財務報表、各項討論事項及2023年度盈餘分配案，決議配發每股3元現金股利。以昨日收盤價60.4元計算，現金殖利率逾4.97%，並訂於6月26日為除息交易日，7月18日完成現金股利發放。至於市場傳出京城銀可能被併購，董事長戴誠志強調，談併購要兼顧股東、員工、客戶3方權益，還要符合所有法規，永續經營最重要，若有對公司發展最好、有利的選擇，都可能會考量。
記者顏真真／台北報導
京城銀2023年累計稅後盈餘為新台幣62.07億元、稅後每股盈餘（EPS）5.59元，淨值報酬率（ROE）13.42％、稅後資產報酬率（ROA）1.62％。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2023年底逾放比率0.02%、呆帳覆蓋率7571.27%，優於同業平均。
在資本水準方面，截至2023年底止，全行總資產規模達3843億元，資本適足率為16.58%，第一類資本比率為15.43%，均較2022年底的14.05%、12.92%大幅上升。
展望2024年，京城銀表示，將持續專注於利差的提升、核心存款的穩定與資金成本的控管。2024年京城銀各項預期營業目標分別為台外幣總存款年度均值2978億元、台外幣總放款年度均值2462億元。
京城銀強調，將秉持永續經營的理念，致力於維持健全的財務結構與良好的資產品質，為所有股東創造最大的獲利與價值，並以「公平待客、友善服務」的精神，繼續為客戶提供最佳的金融服務，打造不一樣的銀行。