來自東京淺草「富錦樹鐵球食堂」！下午就能開喝　日法菜搭自然酒

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設計融合法國與日本街邊自然酒館元素的「富錦樹鐵球食堂」，有搶眼的紅色大門展現出奔放不羈的法國浪漫，代表法國國旗的藍白紅三色招牌與復古路燈打造風情。最迷人的是，這裡從下午就可以開始吃飯喝酒，小食區限定，可點些下酒小菜搭配吳羽傑精選的自然酒。而吧檯區則限定晚餐時段，以當季食材打造無菜單料理同樣佐搭自然酒，全預約制每日限定12席。
富錦樹鐵球食堂山田武志主廚擁有20年以上料理經驗，擅長以日系結合法餐手法，精準料理保留食材完整風味，佐以獨門醬汁，像是招牌餐點「鐵球牛排」以美國Prime等級冷藏菲力牛肉，經過熟成後以高溫慢煎方式鎖住鮮美肉汁，三分熟完美呈現菲力牛排的軟嫩肉質。油封鴨腿佐時蔬做得也很好，鴨腿外皮酥香、肉質柔嫩，輕易就可將之骨肉分離，吃起來噴香迷人。而坦都里炸雞翅精緻小巧，外圈除了有咖哩香氣，更添一分甜味，鹹香吮指，適合多人共享。
小前菜也都偏清爽卻又相當夠味，像是醃漬番茄布拉塔起司，新鮮布拉塔起司配上酸甜風味的番茄、橄欖油等，十足地中海風情。還有馬告炭烤溫體牛心，使用台南溫體牛的牛心，佐配台灣獨有的馬告香料，彈牙鮮爽。富錦樹鐵球食堂店內布置與餐盤也特別從日本運送來台灣，在看似不拘的擺盤中流露出鐵球食堂專屬的人情味與細膩。
另外，天成文旅-華山町餐酒館則是有新菜色，大推香氣撲鼻滋滋作響的「鐵板火山卷」，五種特色口味匯聚骰子牛、軟殼蟹等每款售價320元起+10%，即日起至2024年6月30日於社群拍照分享，再享餐廳全品項飲品8折優惠。
「鐵板火山卷」是將裹好的壽司卷炸至金黃口感再進化，主廚將燒至火熱的鑄鐵鍋放入奶油與洋蔥拌炒至香味四溢，依序放入金黃香酥的火山卷再淋上香濃起士醬，滋滋作響的鐵板伴隨奶油香與起士香，五種特色口味分別有松露菌菇滑蛋、蒜味蜜汁炸雞、日式炸蝦、香酥軟殼蟹以及黑椒骰子牛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！