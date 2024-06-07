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來自東京淺草「富錦樹鐵球食堂」！下午就能開喝　日法菜搭自然酒

▲繼爆紅的「挽肉と米」之後，富錦樹集團又有新作，於民生社區推出「富錦樹鐵球食堂」，邀請米其林主廚山田武志YAMADA TAKESHI直接來台，推出當季無菜單料理也有日法混合小食，都佐配精選自然酒，重點是，從下午就可開喝。（圖／記者葉盛耀攝）
▲繼爆紅的「挽肉と米」之後，富錦樹集團又有新作，於民生社區推出「富錦樹鐵球食堂」，邀請米其林主廚山田武志YAMADA TAKESHI直接來台，推出當季無菜單料理也有日法混合小食，都佐配精選自然酒，重點是，從下午就可開喝。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

東京獲得米其林必比登殊榮的自然酒食堂來到台灣！繼爆紅的「挽肉と米」之後，富錦樹集團又有新作，於民生社區推出「富錦樹鐵球食堂」，邀請米其林主廚山田武志YAMADA TAKESHI端出當季無菜單料理，加上精選自然酒，而且餐廳另有小食區，可單點小點，從下午就可開喝，融合日本的細膩與法國的浪漫，堪稱是民生社區最chill的自然酒食堂。

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富錦樹創辦人吳羽傑經常造訪日本，被當地朋友推薦到淺草，品嘗到鐵球食堂這家僅有8人座位、還獲東京米其林必比登推薦的小型餐酒館，當時就為之驚豔。鐵球食堂的主廚山田武志經過一次來台快閃合作後，竟決定將淺草的店面結束營業，直接跨海與富錦樹集團合作開設全新富錦樹鐵球食堂。

▲設計融合法國與日本街邊自然酒館元素的「富錦樹鐵球食堂」，有搶眼的紅色大門。（圖／富錦樹提供）
▲設計融合法國與日本街邊自然酒館元素的「富錦樹鐵球食堂」，有搶眼的紅色大門。（圖／富錦樹提供）
設計融合法國與日本街邊自然酒館元素的「富錦樹鐵球食堂」，有搶眼的紅色大門展現出奔放不羈的法國浪漫，代表法國國旗的藍白紅三色招牌與復古路燈打造風情。最迷人的是，這裡從下午就可以開始吃飯喝酒，小食區限定，可點些下酒小菜搭配吳羽傑精選的自然酒。而吧檯區則限定晚餐時段，以當季食材打造無菜單料理同樣佐搭自然酒，全預約制每日限定12席。

▲富錦樹鐵球食堂從下午就可以開始吃飯喝酒，小食區限定，可點些下酒小菜搭配自然酒。（圖／富錦樹提供）
▲富錦樹鐵球食堂從下午就可以開始吃飯喝酒，小食區限定，可點些下酒小菜搭配自然酒。（圖／富錦樹提供）
▲吧檯區則限定晚餐時段，打造無菜單料理，全預約制每日限定12席。（圖／富錦樹提供）
▲吧檯區則限定晚餐時段，打造無菜單料理，全預約制每日限定12席。（圖／富錦樹提供）
富錦樹鐵球食堂山田武志主廚擁有20年以上料理經驗，擅長以日系結合法餐手法，精準料理保留食材完整風味，佐以獨門醬汁，像是招牌餐點「鐵球牛排」以美國Prime等級冷藏菲力牛肉，經過熟成後以高溫慢煎方式鎖住鮮美肉汁，三分熟完美呈現菲力牛排的軟嫩肉質。油封鴨腿佐時蔬做得也很好，鴨腿外皮酥香、肉質柔嫩，輕易就可將之骨肉分離，吃起來噴香迷人。而坦都里炸雞翅精緻小巧，外圈除了有咖哩香氣，更添一分甜味，鹹香吮指，適合多人共享。

▲招牌餐點鐵球牛排，選用美國Prime等級冷藏菲力牛肉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲招牌餐點鐵球牛排，選用美國Prime等級冷藏菲力牛肉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲油封鴨腿詮釋了經典的法國菜，外酥內嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲油封鴨腿詮釋了經典的法國菜，外酥內嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
小前菜也都偏清爽卻又相當夠味，像是醃漬番茄布拉塔起司，新鮮布拉塔起司配上酸甜風味的番茄、橄欖油等，十足地中海風情。還有馬告炭烤溫體牛心使用台南溫體牛的牛心，佐配台灣獨有的馬告香料，彈牙鮮爽。富錦樹鐵球食堂店內布置與餐盤也特別從日本運送來台灣，在看似不拘的擺盤中流露出鐵球食堂專屬的人情味與細膩。

▲醃漬番茄布拉塔起司是一道爽口的開胃前菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲醃漬番茄布拉塔起司是一道爽口的開胃前菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲馬告炭烤溫體牛心是餐酒館中，難得會看到的菜色，因為要使用溫體牛的新鮮牛心製作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲馬告炭烤溫體牛心是餐酒館中，難得會看到的菜色，因為要使用溫體牛的新鮮牛心製作。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，天成文旅-華山町餐酒館則是有新菜色，大推香氣撲鼻滋滋作響的「鐵板火山卷」，五種特色口味匯聚骰子牛、軟殼蟹等每款售價320元起+10%，即日起至2024年6月30日於社群拍照分享，再享餐廳全品項飲品8折優惠。

「鐵板火山卷」是將裹好的壽司卷炸至金黃口感再進化，主廚將燒至火熱的鑄鐵鍋放入奶油與洋蔥拌炒至香味四溢，依序放入金黃香酥的火山卷再淋上香濃起士醬，滋滋作響的鐵板伴隨奶油香與起士香，五種特色口味分別有松露菌菇滑蛋、蒜味蜜汁炸雞、日式炸蝦、香酥軟殼蟹以及黑椒骰子牛。

▲天成文旅-華山町餐酒館有新菜色，首推香氣撲鼻滋滋作響的「鐵板火山卷」。（圖／天成文旅提供）
▲天成文旅-華山町餐酒館有新菜色，首推香氣撲鼻滋滋作響的「鐵板火山卷」。（圖／天成文旅提供）
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