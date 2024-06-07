蘿拉5月底還有出現！「最後同框照」被挖出 這貼文遭蔡阿嘎除名
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（6）日晚間突然發表律師聲明，宣布解雇10年元老級員工蘿拉，並透露蘿拉個人不法行為已嚴重違反公司政策及工作規則，消息曝光讓各界譁然。有網友仔細查看蔡阿嘎團隊動態，發現大頭佛工作室5月29日貼文還有蘿拉身影，但隔幾日團隊員工旅遊卻又徹底消失，事發時間軸引起熱烈討論。
記者賴禹妡／綜合報導
蔡阿嘎昨日突然在IG曬出律師聲明，指出蘿拉因個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則，宣布與其終止勞雇關係及所有合作。整起事件不知到底是早已發生還是事發突然，但有眼尖網友發現，其實4月底蔡阿嘎團隊參加雲林北港藝閣時，還有拍到蘿拉在主車後方的小貨車幫忙，而在大頭佛工作室5月29日的貼文中，許多團隊人員都被後製到照片裡，其中就包含蘿拉。
不過，近日蔡阿嘎團隊前往韓國濟州島員工旅遊，所有合照都不見蘿拉身影，當時還有粉絲問「想知道怎麼沒有蘿拉了？」隔日蔡阿嘎就張貼律師聲明，宣告解僱蘿拉。
蔡阿嘎5月2日宣布擴增業務窗口，也被網友發現其實原文是寫「除了宗翰蘿拉之外，還有其他夥伴也加入一起業務窗口的行列啦。」但發出律師聲明後，才悄悄將蘿拉的名字刪除，如今也被眾人聯想，找來的新人很可能就是接替「蘿拉」的位置，但實際事發時間為何，恐怕也只有內部人員才知悉。