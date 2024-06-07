平鎮柯敬賢加盟道奇！偶像就是大谷翔平　美媒爆料簽約金2260萬

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平鎮隊友林維恩6日與美職奧克蘭運動家隊簽約，簽約金約110至115萬美元，合約總額為135萬美元，總值約為4200萬台幣左右，他是柯敬賢的表哥，二人同一年一起旅美打球，林維恩昨日受訪時喊話，「一起加油，巔峰相見！」
柯敬賢回應，「希望到時候在最高的層級，第一個遇到的投手是你。」加盟道奇之後，柯敬賢最期待看到大谷翔平，「他是我的偶像！」
玉山盃開轟 柯敬賢有夠猛
玉山盃全國青棒錦標賽7日四強賽，桃園市以5比3力克新北市，連6年進冠軍戰，挑戰二連霸；台南市以3比2險勝彰化縣，睽違15年再闖冠軍戰。
桃園市3局上靠柯敬賢大棒一揮轟出3分砲取得領先，新北市4局下反攻，蔡琞傑轟出兩分砲，追成2比3，也把桃園市先發投手吳祉恩打退場，接替的邱立璿未能控制局面，游承勳適時安打扳平比數。關鍵6局上桃園市發動攻勢，周柏恩、張趙紘掃安打攻佔一、三壘，胡振利掃安打進帳超前分。邱立璿固守城池，後援守住勝利，最終就以2分差獲勝。
邱立璿後援3.2局失1分奪勝投，吳柏宏說，「他比較敢跟打者對決，有打者上壘也不會太起伏，同樣的表情，這場控球要加強一些，而主審好球帶也比較窄，是需要適應的地方。」邱立璿賽後坦言感動，隊友讓他感受到不同的企圖心，回顧此戰表現，他認為放球點不固定影響控球，升上高中進步最多的是變速球，最有信心的球路則是滑球。
「衛冕軍」桃園市從B組敗部打進冠軍戰，總教練吳柏宏表示，「對台南市輸球後，球員難免會比較警惕，專注力提升，練習更謹慎。」