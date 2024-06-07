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COMPUTEX圓滿落幕！4天吸引超過8萬人進場　來參觀的人這國家最多

▲COMPUTEX今（7）日完美落幕，吸引超過8萬人進場參觀。（圖／COMPUTEX提供）
▲COMPUTEX今（7）日完美落幕，吸引超過8萬人進場參觀。（圖／COMPUTEX提供）

記者魏妤庭／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）自6/4開展後，就話題不斷，多位科技巨頭演講，讓台灣成為國際矚目焦點。今（7）日圓滿落幕，根據統計，4天展期共吸引超過8萬名資通訊產業買主、專業人士前去參觀，前10大來源國或地區，包含日本、美國、中國、韓國、香港、新加坡、印度、越南、泰國、菲律賓等。

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今年的COMPUTEX以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主題，規劃多場COMPUTEX Keynote，並由AMD董事長暨執行長蘇姿丰率先開講揭開序幕，接著由高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、Supermicro總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger接續登場，吸引各界關注。

同時，COMPUTEX Forum眾星雲集，全球科技產業領袖共騰描繪AI未來藍圖，以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主軸，集結9位國內外專家輪番深入剖析AI供應鏈，以科技洞察透視產業商機。

外貿協會表示，今年COMPUTEX在今天圓滿落幕，4天展期期間，吸引了85179名資通訊產業買主及專業人士前來參觀，並統計出前10大參觀者來源國或地區，包含日本、美國、中國、韓國、香港、新加坡、印度、越南、泰國、菲律賓等。

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