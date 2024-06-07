鉅陞建設挺嘉義運動 冠名贊助職業高球選手賴嘉一

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鉅陞建築團隊董事長褚學忠表示，職業高球選手賴嘉一，一如其名，是嘉義土生土長的台灣驕傲，自十歲練球至今、跨越低潮、邁向成熟選手之路。近年來競賽成績逐步上升，2023年更取得職業排名前十五名的佳績。賴嘉一穩紮穩打、築夢踏實的登峰之路，就像【鉅陞建築團隊】的經營理念。
鉅陞建設從景氣最低潮的時代，即洞見“自住”才是房市最堅實的基本盤，也是建築設計該有的本質，即使近年置產風氣大好，也不因此追逐投機市場，反而從收納美學、家事動線、工程體檢、永續售服、到社區營造，一步步思考如何為自住家庭做更貼心的設計、提供入住後更放心的服務。
褚學忠指出，賴嘉一深知面對挑戰就是進步的階梯，鉅陞建築團隊也知道，服務好別人最怕面對的客戶，才是品牌永續經營的硬道理！賴嘉一打的不只是高爾夫球，更是自己一生熱愛的夢想，鉅陞建築團隊蓋的也不只是房子，而是讓住戶享受生活的理想。
一個在運動界、一個在房產界，由於對彼此堅定信念惺惺相惜，雙方攜手合作，希望藉由雙方的影響力，共同帶動良善的運動風氣，並以此鼓舞小選手與新秀們，朝著方向堅持挺進，總有一天會達目標！舉旗號召動員前，必須先領頭貢獻，深耕城市前、也必須先深入參與在地發展，對鉅陞建築團隊而言，這次活動目的並不是做公益、而是扛使命，未來也將看見城市更多需要，不吝繼續為社會進步發聲！