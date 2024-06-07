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鉅陞建設挺嘉義運動 冠名贊助職業高球選手賴嘉一

▲鉅陞建設力挺嘉義運動發展， 冠名贊助職業高球選手賴嘉一。（圖／鉅陞提供）
▲鉅陞建設力挺嘉義運動發展， 冠名贊助職業高球選手賴嘉一。（圖／鉅陞提供）

記者金武鳯/台中報導

鉅陞建築團隊為擴大成家圓夢版圖，看好嘉義，將於2024第三季後首獻嘉義，這是鉅陞建築團隊首次跨越濁水溪之作，不僅有三塊基地在市中心規劃中，更拍板決定成立嘉義分公司，這份深耕的心，同樣用於嘉義運動發展，今（7日）舉辦「鉅陞建築團隊・職業高球選手賴嘉一冠名贊助」發布會，希望號召更多資源，一起支持優秀運動選手在國際舞台發光發熱。

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獲得鉅陞冠名贊助，賴嘉一深深感謝。他表示，高爾夫對他來說，不僅是運動也是一生的熱愛。有了鉅陞建設的支持，讓他更能勇敢的追求夢想，躍上國際舞台。在往後的賽事中，他會更努力爭取佳績，回饋支持他的企業。

▲賴嘉一表示，在往後的賽事中，他會更努力爭取佳績，回饋支持他的企業。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
▲賴嘉一表示，在往後的賽事中，他會更努力爭取佳績，回饋支持他的企業。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
鉅陞建築團隊董事長褚學忠表示，職業高球選手賴嘉一，一如其名，是嘉義土生土長的台灣驕傲，自十歲練球至今、跨越低潮、邁向成熟選手之路。近年來競賽成績逐步上升，2023年更取得職業排名前十五名的佳績。賴嘉一穩紮穩打、築夢踏實的登峰之路，就像【鉅陞建築團隊】的經營理念。

鉅陞建設從景氣最低潮的時代，即洞見“自住”才是房市最堅實的基本盤，也是建築設計該有的本質，即使近年置產風氣大好，也不因此追逐投機市場，反而從收納美學、家事動線、工程體檢、永續售服、到社區營造，一步步思考如何為自住家庭做更貼心的設計、提供入住後更放心的服務。

▲鉅陞建設挺嘉義運動，今天舉行冠名贊助職業高球選手賴嘉一發布會。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
▲鉅陞建設挺嘉義運動，今天舉行冠名贊助職業高球選手賴嘉一發布會。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.7)
褚學忠指出，賴嘉一深知面對挑戰就是進步的階梯，鉅陞建築團隊也知道，服務好別人最怕面對的客戶，才是品牌永續經營的硬道理！賴嘉一打的不只是高爾夫球，更是自己一生熱愛的夢想，鉅陞建築團隊蓋的也不只是房子，而是讓住戶享受生活的理想。

一個在運動界、一個在房產界，由於對彼此堅定信念惺惺相惜，雙方攜手合作，希望藉由雙方的影響力，共同帶動良善的運動風氣，並以此鼓舞小選手與新秀們，朝著方向堅持挺進，總有一天會達目標！舉旗號召動員前，必須先領頭貢獻，深耕城市前、也必須先深入參與在地發展，對鉅陞建築團隊而言，這次活動目的並不是做公益、而是扛使命，未來也將看見城市更多需要，不吝繼續為社會進步發聲！


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