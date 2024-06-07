路跑／嘉義雙潭星光路跑開放報名！8月共賞星空 賽事資訊一次看
嘉義雙潭星光路跑開放報名！隨著夜色降臨，2024嘉義雙潭星光路跑將再次為這座城市帶來一抹亮色，這場夜跑不僅是一項賽事，它是一次與星星共舞的奇妙之旅。活動自5月16日起開放報名，分為13KM路跑組、6.5KM健康組，邀請參賽者們在8月3日一同欣賞雙潭星空。
記者林之越/綜合報導
活動官方表示，現場將從立體夜光打卡裝置到街頭魔術、親子表演、特技秀，每一個角落都將洋溢著歡快的氣氛。參與者將在奔跑的同時，享受到嘉義夜晚的熱鬧與美好，是一次身心靈的盛宴，以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事的相關資訊。
📌「2024嘉義雙潭星光路跑」賽事相關資訊：
活動地點：嘉義市立蘭潭國民中學（嘉義市東區民權東路32號）
活動日期：2024年8月3日（星期六）
📍6.5公里健康組活動路線圖
📍13公里路跑組活動路線圖
📌「2024嘉義雙潭星光路跑」報名相關資訊：
本屆嘉義雙潭星光路跑，報名期間為2024年的5月16日至6月25日，若額滿將提前截止報名。此外，若在6月13日前報名繳費成功，達成搶先報名資格，將能夠參加超值好禮「星宇宙跑跑保溫杯」的抽獎，總共有500組名額。
📌「2024嘉義雙潭星光路跑」物資包＆完賽禮
賽事官方表示，報名參加的跑者，將獲得一系列精心設計的豪華物資，從星光爍爍的「潮流機能上衣」到「星光熠熠巾」，還有星光閃閃螢光棒和星光晶晶夜光彩繪顏料，每一項都是對跑者的特別獎賞。
完賽禮的部分，也將會有象徵榮耀的「星光掛墜完賽獎牌」，以及令人期待的超澎湃台式Buffet補給站，將是對跑者最大的肯定與鼓勵。