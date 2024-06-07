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路跑／嘉義雙潭星光路跑開放報名！8月共賞星空　賽事資訊一次看

▲「嘉義雙潭星光路跑」目前開放報名，直至6月25日報名截止，邀請參賽者共同欣賞雙潭夜空。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「嘉義雙潭星光路跑」目前開放報名，直至6月25日報名截止，邀請參賽者共同欣賞雙潭夜空。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

嘉義雙潭星光路跑開放報名！隨著夜色降臨，2024嘉義雙潭星光路跑將再次為這座城市帶來一抹亮色，這場夜跑不僅是一項賽事，它是一次與星星共舞的奇妙之旅。活動自5月16日起開放報名，分為13KM路跑組、6.5KM健康組，邀請參賽者們在8月3日一同欣賞雙潭星空。

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活動官方表示，現場將從立體夜光打卡裝置到街頭魔術、親子表演、特技秀，每一個角落都將洋溢著歡快的氣氛。參與者將在奔跑的同時，享受到嘉義夜晚的熱鬧與美好，是一次身心靈的盛宴，以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事的相關資訊。


📌「2024嘉義雙潭星光路跑」賽事相關資訊：

活動地點：嘉義市立蘭潭國民中學（嘉義市東區民權東路32號）

活動日期：2024年8月3日（星期六）


📍6.5公里健康組活動路線圖

▲「2024嘉義雙潭星光路跑」將在8月3日開跑，圖為6.5KM健康組的賽事路線圖。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「2024嘉義雙潭星光路跑」將在8月3日開跑，圖為6.5KM健康組的賽事路線圖。（圖／翻攝自全統運動報名網）

📍13公里路跑組活動路線圖

▲「2024嘉義雙潭星光路跑」將在8月3日開跑，圖為13KM路跑組的賽事路線圖。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「2024嘉義雙潭星光路跑」將在8月3日開跑，圖為13KM路跑組的賽事路線圖。（圖／翻攝自全統運動報名網）

📌「2024嘉義雙潭星光路跑」報名相關資訊：

本屆嘉義雙潭星光路跑，報名期間為2024年的5月16日至6月25日，若額滿將提前截止報名。此外，若在6月13日前報名繳費成功，達成搶先報名資格，將能夠參加超值好禮「星宇宙跑跑保溫杯」的抽獎，總共有500組名額。

▲若在6月13日前報名本屆嘉義雙潭星光路跑，達成搶先報名資格，將能夠參加超值好禮「星宇宙跑跑保溫杯」的抽獎，總共有500組名額。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲若在6月13日前報名本屆嘉義雙潭星光路跑，達成搶先報名資格，將能夠參加超值好禮「星宇宙跑跑保溫杯」的抽獎，總共有500組名額。（圖／翻攝自全統運動報名網）
📌「2024嘉義雙潭星光路跑」物資包＆完賽禮

賽事官方表示，報名參加的跑者，將獲得一系列精心設計的豪華物資，從星光爍爍的「潮流機能上衣」到「星光熠熠巾」，還有星光閃閃螢光棒和星光晶晶夜光彩繪顏料，每一項都是對跑者的特別獎賞。

完賽禮的部分，也將會有象徵榮耀的「星光掛墜完賽獎牌」，以及令人期待的超澎湃台式Buffet補給站，將是對跑者最大的肯定與鼓勵。

▲「2024嘉義雙潭星光路跑」提供豐富的活動物資外，還有超澎湃的完賽禮補給。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「2024嘉義雙潭星光路跑」提供豐富的活動物資外，還有超澎湃的完賽禮補給。（圖／翻攝自全統運動報名網）

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