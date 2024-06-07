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張學友驚傳取消演唱會！《模王》楊昇達宣布緊急救場　辣模妻笑翻

▲張學友驚傳因病取消今晚演唱會，在《超級模王大道》模仿張學友爆紅的楊昇達（左）被不少粉絲標註快去小巨蛋救場，辣模妻子林若綺（右）也笑著發文表示楊昇達出發了。（圖／翻攝自楊昇達臉書）
▲張學友驚傳因病取消今晚演唱會，在《超級模王大道》模仿張學友爆紅的楊昇達（左）被不少粉絲標註快去小巨蛋救場，辣模妻子林若綺（右）也笑著發文表示楊昇達出發了。（圖／翻攝自楊昇達臉書）

記者張一笙／綜合報導

「歌神」張學友今（7）日下午演唱會開演前4小時，宣布因為確診RSV（呼吸道合胞病毒），本周7、8、9日場次均停辦，突如其來的消息讓歌迷們都十分難過。在節目《超級模王大道》靠著模仿張學友走紅的藝人楊昇達也相繼被粉絲們Cue出來救場，楊昇達的辣模妻林若綺也在臉書發文，燦笑表示老公：「出發救場了！」

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▲楊昇達2012年參加《超級模王大道》模仿張學友爆紅，不少粉絲得知張學友因病取消演唱會的消息，紛紛標註楊昇達前往臺北小巨蛋救場。（圖／翻攝自楊昇達臉書）
▲楊昇達2012年參加《超級模王大道》模仿張學友爆紅，不少粉絲得知張學友因病取消演唱會的消息，紛紛標註楊昇達前往臺北小巨蛋救場。（圖／翻攝自楊昇達臉書）
張學友今日透過「環球音樂」致歉，表示自己上周演出後返回香港因為身體不適前往醫院就診，未料確診RSV，雖然今天人在台灣也完成了彩排，但無奈喉嚨仍無法發聲，因此取消今晚演出。主辦方超級圓頂也透過臉書發布公告：「針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」

消息一出，讓不少歌迷與粉絲都十分傻眼且無奈，不少人甚至表示人都到了臺北小巨蛋才發現演唱會取消的消息。過去在《超級模王大道》中模仿張學友惟妙惟肖的藝人楊昇達也被不少粉絲標記：「請救援！」楊昇達也笑著表示：「我出發了！」讓不少粉絲都笑翻。

▲楊昇達的辣模妻子林若綺也在臉書上笑著表示楊昇達已經出發臺北小巨蛋，讓不少粉絲笑翻。（圖／翻攝自林若綺臉書）
▲楊昇達的辣模妻子林若綺也在臉書上笑著表示楊昇達已經出發臺北小巨蛋，讓不少粉絲笑翻。（圖／翻攝自林若綺臉書）
楊昇達的辣模妻子林若綺也在臉書上表示：「肉粽吃得正開心，老公就突然出發了！」燦笑表示楊昇達認真地一邊回覆留言，一邊對她說：「學友救場，妳會聽…嘛？」不少粉絲看到後笑著表示：「歌神粽量級登場！」楊昇達也在臉書上留言表示自己已經出發臺北小巨蛋，準備隨時救場。

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