張學友驚傳取消演唱會！《模王》楊昇達宣布緊急救場 辣模妻笑翻
「歌神」張學友今（7）日下午演唱會開演前4小時，宣布因為確診RSV（呼吸道合胞病毒），本周7、8、9日場次均停辦，突如其來的消息讓歌迷們都十分難過。在節目《超級模王大道》靠著模仿張學友走紅的藝人楊昇達也相繼被粉絲們Cue出來救場，楊昇達的辣模妻林若綺也在臉書發文，燦笑表示老公：「出發救場了！」
記者張一笙／綜合報導
張學友今日透過「環球音樂」致歉，表示自己上周演出後返回香港因為身體不適前往醫院就診，未料確診RSV，雖然今天人在台灣也完成了彩排，但無奈喉嚨仍無法發聲，因此取消今晚演出。主辦方超級圓頂也透過臉書發布公告：「針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」
消息一出，讓不少歌迷與粉絲都十分傻眼且無奈，不少人甚至表示人都到了臺北小巨蛋才發現演唱會取消的消息。過去在《超級模王大道》中模仿張學友惟妙惟肖的藝人楊昇達也被不少粉絲標記：「請救援！」楊昇達也笑著表示：「我出發了！」讓不少粉絲都笑翻。
楊昇達的辣模妻子林若綺也在臉書上表示：「肉粽吃得正開心，老公就突然出發了！」燦笑表示楊昇達認真地一邊回覆留言，一邊對她說：「學友救場，妳會聽…嘛？」不少粉絲看到後笑著表示：「歌神粽量級登場！」楊昇達也在臉書上留言表示自己已經出發臺北小巨蛋，準備隨時救場。