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快訊／史上最貼心退票！張學友演唱會6大補償方案　預告1重磅喜訊

▲張學友演唱會臨時停辦，主辦單位火速公布退票機制，寵粉的內容讓粉絲忍不住喊：「張學友，我們愛你。」（圖／JDS提供）
▲張學友演唱會臨時停辦，主辦單位火速公布退票機制，寵粉的內容讓粉絲忍不住喊：「張學友，我們愛你。」（圖／JDS提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

歌神張學友睽違6年在台灣舉辦9場巡迴演唱會，場場都是大爆滿，今（7）日是第4場演出，卻在開演前4個小時臨時停辦演出，張學友透過「環球音樂」發文道歉，透露自己感染RSV（呼吸道融合病毒），無法正常發聲。稍早主辦單位宣布6點退票補償辦法，同時也公告明年（2025）還會再唱回台灣，堪稱是最貼心、最寵粉的補償，讓粉絲忍不住直呼：「張學友，我們愛你。」

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▲睽違6年，「歌神」張學友重返台北小巨蛋開唱，寶刀未來，歌聲、身材依舊，還向歌迷掛保證：「大家放心，我還可以的！」(超級圓頂提供)
▲張學友演唱會停辦，退票補償辦法讓粉絲超感動。（圖／超級圓頂提供）
主辦單位「超級圓頂」在臉書發文列出6點補償方案，指出可以選擇不退票，若是不退的話，只要保留票券，「可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票」，等同於公告明年（2025）還會有巡迴演唱會。

若是選擇退票，則會有交通住宿補償，退票日期為6月11日中午起至6月24日；若是沒有在這期間內完成，則視同不退票。而交通補償部分，只要依所搭乘車票票面，金額便能夠實支實付。在住宿費部分，則是一晚以新台幣6000元為上限。最後，為了怕歌迷求償無門，主辦單位還貼心列明電子郵箱、電話號碼，誠意十足。

▲張學友自豪身材完全沒變，十多年前的褲子都還能穿。（圖／JDS提供）
▲張學友演唱會的主辦單位「超級圓頂」在臉書發文列出6點補償方式。（圖／JDS提供）
超級圓頂全文

一. 選擇不退票者，可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票，請務必保留您的票券以茲憑證。

二. 選擇退票者，由購票會員本人向KKTIX提出申請後，將票款退至購票會員本人的帳戶，相關退票方式請洽詢https://dometw.kktix.cc/events/cd6e37d2。退票申請日期：自6月11日中午12:00起至6月24日23:59，已購票者未於退票日期前提出視為不退票。

三. 持有6月7日票券觀眾且申請退票者，偕同購票會員本人提出申請，可申請補償方案如下：

1. 交通費：必須同時提供下列兩者憑證，申請交通費補償

憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明,  例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。

憑證二：可提供高鐵票/火車票/客運票(乘車日期以演出前日、演出日、演出次日等三日為限)之購票憑證者。

2. 住宿費：必須同時提供下列兩者憑證，申請住宿費補償

憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明,  例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。

憑證二：需提供住宿地點於雙北地區及住宿日期為6月7日演出日當晚的住宿憑證。

3. 補償費用限高鐵票/火車票/客運票，雙北地區住宿費用，不含期間所衍生的費用，如餐飲及其他車資。

4. 需寄回相關乘車憑證、住宿費發票，郵寄地址，圓頂工作人員再審核完成後，以e-mail或電話通知。

5. 所有憑證確認後，將補償費用以匯款方式至觀眾本人帳戶。

四. 補償費標準

1.高鐵票/火車票/客運票：依所搭乘車票票面金額實支實付。

2.住宿費用以新台幣6000元(含稅)/每房每晚為上限。

3.住宿訂單初始成立時間，不得晚於6月7日19:30時。

五. 請於6月11日12:00起以電子郵件提供補償方案所需憑證，並留下姓名與方便聯繫的電話至JCTaipeiRefund@gmail.com

六. 如有其他任何問題，請以文字簡訊留下您的聯絡方式（專線僅提供簡訊聯繫）

0967-002-016（遠傳電信）

0967-002-017（遠傳電信）

0967-002-018（遠傳電信）

0901-001-581（台灣大哥大）

0901-001-582（台灣大哥大）

0901-001-583（台灣大哥大）

0911-813-964（中華電信）

0911-814-025（中華電信）

0911-814-043（中華電信）

感謝您的諒解，如有未盡事宜，將陸續公告補充。

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