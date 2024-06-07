快訊／史上最貼心退票！張學友演唱會6大補償方案　預告1重磅喜訊

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若是選擇退票，則會有交通住宿補償，退票日期為6月11日中午起至6月24日；若是沒有在這期間內完成，則視同不退票。而交通補償部分，只要依所搭乘車票票面，金額便能夠實支實付。在住宿費部分，則是一晚以新台幣6000元為上限。最後，為了怕歌迷求償無門，主辦單位還貼心列明電子郵箱、電話號碼，誠意十足。
超級圓頂全文
一. 選擇不退票者，可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票，請務必保留您的票券以茲憑證。
二. 選擇退票者，由購票會員本人向KKTIX提出申請後，將票款退至購票會員本人的帳戶，相關退票方式請洽詢https://dometw.kktix.cc/events/cd6e37d2。退票申請日期：自6月11日中午12:00起至6月24日23:59，已購票者未於退票日期前提出視為不退票。
三. 持有6月7日票券觀眾且申請退票者，偕同購票會員本人提出申請，可申請補償方案如下：
1. 交通費：必須同時提供下列兩者憑證，申請交通費補償
憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。
憑證二：可提供高鐵票/火車票/客運票(乘車日期以演出前日、演出日、演出次日等三日為限)之購票憑證者。
2. 住宿費：必須同時提供下列兩者憑證，申請住宿費補償
憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。
憑證二：需提供住宿地點於雙北地區及住宿日期為6月7日演出日當晚的住宿憑證。
3. 補償費用限高鐵票/火車票/客運票，雙北地區住宿費用，不含期間所衍生的費用，如餐飲及其他車資。
4. 需寄回相關乘車憑證、住宿費發票，郵寄地址，圓頂工作人員再審核完成後，以e-mail或電話通知。
5. 所有憑證確認後，將補償費用以匯款方式至觀眾本人帳戶。
四. 補償費標準
1.高鐵票/火車票/客運票：依所搭乘車票票面金額實支實付。
2.住宿費用以新台幣6000元(含稅)/每房每晚為上限。
3.住宿訂單初始成立時間，不得晚於6月7日19:30時。
五. 請於6月11日12:00起以電子郵件提供補償方案所需憑證，並留下姓名與方便聯繫的電話至JCTaipeiRefund@gmail.com
六. 如有其他任何問題，請以文字簡訊留下您的聯絡方式（專線僅提供簡訊聯繫）
0967-002-016（遠傳電信）
0967-002-017（遠傳電信）
0967-002-018（遠傳電信）
0901-001-581（台灣大哥大）
0901-001-582（台灣大哥大）
0901-001-583（台灣大哥大）
0911-813-964（中華電信）
0911-814-025（中華電信）
0911-814-043（中華電信）
感謝您的諒解，如有未盡事宜，將陸續公告補充。