蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

蔡阿嘎Podcast酸蘿拉？暗諷「3000萬同學」　二伯大頭佛尬笑回應

▲有粉絲翻出蔡阿嘎昨（6）日釋出的Podcast《蔡阿嘎543》，發現蔡阿嘎疑似在節目中偷酸蘿拉，脫口說出：「3000萬同學」，讓另外2名主持人二伯及大頭佛都十分尷尬。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲有粉絲翻出蔡阿嘎昨（6）日釋出的Podcast《蔡阿嘎543》，發現蔡阿嘎疑似在節目中偷酸蘿拉，脫口說出：「3000萬同學」，讓另外2名主持人二伯及大頭佛都十分尷尬。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

記者張一笙／綜合報導

蔡阿嘎昨（6）日晚間無預警發布律師聲明，宣布開除頻道10多年的元老蘿拉，消息一出讓各界都十分震驚，紛紛引發不少猜測。有粉絲懷疑今日下午蔡阿嘎發文要「腳踏實地」賺錢錢，就是在暗諷蘿拉，更有粉絲翻出蔡阿嘎在6日的Podcast節目中提到「3000萬同學」，隨後節目中的主持人二伯、大頭佛都尬笑回應，讓不少粉絲們都跟此次事件做連結。

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▲蔡阿嘎日前帶員工去韓國旅遊，結果照片剛發出就有鐵粉詢問「蘿拉為什麼沒有一起去呢？」引起討論，如今蔡阿嘎發聲明開除蘿拉，一切都通了！（圖/蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎日前從韓國完成員工旅遊，有粉絲疑惑為何蘿拉不在其中。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
蔡阿嘎在6日上架的Podcast節目中，提及自己學生時期使用手機作弊的趣事，透露自己都使用日系品牌手機偷傳答案給同學，其中蔡阿嘎先表示：「不是每個人都買得起GD55欸！」一旁的主持人二伯、大頭佛也附和表示：「很貴」、「好幾萬」、「記得要1、2萬」。

沒想到蔡阿嘎突然冷不防地說出：「只有3000萬同學買得起」，語畢二伯和大頭佛都尷尬笑著不接話，蔡阿嘎才接著表示：「沒事沒事！內哏啦！」有粉絲翻出此片段，對照近日爆發的「蘿拉事件」，讓不少粉絲都在猜，蔡阿嘎口中的「3000萬同學」指的就是蘿拉。

▲網紅蔡阿嘎突發出聲明，透露工作室的資深員工「蘿拉」林沛蓁，因個人不法行為造成公司重大的損失，已經跟對方終止勞僱關係，後續的法律程序也已經委託律師處理，掀起各界關注。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎在Podcast中暗諷「3000萬同學」，不少粉絲當下一頭霧水，直到今日才知道原來與工作室近日發生的事件有關。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
蔡阿嘎的粉絲們也針對這段內容作出討論，紛紛表示：「有聽到！但阿嘎講完居然沒人接話！」、「連平常記憶力很好的佛姐（大頭佛）也沒接話」、「有欸！突然一陣尷尬」、「看到聲明不久就聽到這段，直覺就是在暗諷」、「阿嘎就說沒事內哏」，一時間引發不少討論與猜測。

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