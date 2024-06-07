蔡阿嘎Podcast酸蘿拉？暗諷「3000萬同學」 二伯大頭佛尬笑回應
蔡阿嘎昨（6）日晚間無預警發布律師聲明，宣布開除頻道10多年的元老蘿拉，消息一出讓各界都十分震驚，紛紛引發不少猜測。有粉絲懷疑今日下午蔡阿嘎發文要「腳踏實地」賺錢錢，就是在暗諷蘿拉，更有粉絲翻出蔡阿嘎在6日的Podcast節目中提到「3000萬同學」，隨後節目中的主持人二伯、大頭佛都尬笑回應，讓不少粉絲們都跟此次事件做連結。
記者張一笙／綜合報導
蔡阿嘎在6日上架的Podcast節目中，提及自己學生時期使用手機作弊的趣事，透露自己都使用日系品牌手機偷傳答案給同學，其中蔡阿嘎先表示：「不是每個人都買得起GD55欸！」一旁的主持人二伯、大頭佛也附和表示：「很貴」、「好幾萬」、「記得要1、2萬」。
沒想到蔡阿嘎突然冷不防地說出：「只有3000萬同學買得起」，語畢二伯和大頭佛都尷尬笑著不接話，蔡阿嘎才接著表示：「沒事沒事！內哏啦！」有粉絲翻出此片段，對照近日爆發的「蘿拉事件」，讓不少粉絲都在猜，蔡阿嘎口中的「3000萬同學」指的就是蘿拉。
蔡阿嘎的粉絲們也針對這段內容作出討論，紛紛表示：「有聽到！但阿嘎講完居然沒人接話！」、「連平常記憶力很好的佛姐（大頭佛）也沒接話」、「有欸！突然一陣尷尬」、「看到聲明不久就聽到這段，直覺就是在暗諷」、「阿嘎就說沒事內哏」，一時間引發不少討論與猜測。