黃仁勳來台創10大驚奇　張忠謀罕見逛夜市、AI超級電腦中心各地搶

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外界認為，黃仁勳提早抵台應該是為了「固樁」，可能會拜會各家台廠供應鏈，但沒想到，大家都看這位「AI教父」的面子，他一聲吆喝就把平時王不見王或甚少出現的科技圈大老們全都聚集在一塊兒！5月29日黃仁勳與夫人Lori Huang邀約台積電創辦人張忠謀夫婦到私廚「鄒記食舖」用餐，聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里、廣達副董事長梁次震、台灣大董事長蔡明忠、建築師姚仁喜也都是座上賓。
隔天5月30日，由黃仁勳作東現身北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」，宴請14位科技業大老，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達林百里及梁次震、雲達總經理楊麒令、華碩董事長施崇棠與營運長謝明傑、和碩董事長童子賢與共同執行長鄭光志、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠及總經理蔡枝安、緯創執行長暨總經理林建勳、緯穎董事長洪麗甯、微星董事長徐祥、所羅門董事長陳政隆、中華電董事長郭水義、台塑董事長林健男等人，算算參與的公司市值約100兆元。童子賢還形容這「簡直是台灣科技產業同樂會」。
2.黃仁勳面子大 張忠謀夫婦破天荒逛夜市
黃仁勳曾形容與張忠謀是忘年之交，兩人雖然相差30歲，但卻是事業上的好夥伴與人生摯友，因此幾乎黃仁勳每次來台都會先去拜會張忠謀夫婦，這次也不例外！抵台後2天他就透露「早就和Morris和Sophie吃過飯了。」據張忠謀夫人張淑芬說，黃仁勳偏愛辣或是重口味菜色。
而5月29日黃仁勳與張忠謀夫婦等一行人「又」約吃飯，等於一周吃了2次飯，顯見他跟張忠謀與張淑芬感情之好，且給足黃仁勳面子，因為吃完「鄒記食舖」大家還跑去逛寧夏夜市，這也是張忠謀首度逛夜市。這讓大家驚掉下巴，因為張忠謀高齡92歲，膝蓋也不好，平時都是張淑芬張羅餐飲，但黃仁勳就是有辦法請得動張忠謀，還說服張淑芬讓兩人都品嘗品嘗夜市豆花與蚵仔煎。
3.台大專場演講爆滿！ 撼動實體線上共3.6萬人
黃仁勳於6月2日晚上7時在台大體育館舉行專題演講，吸引了超過3000名觀眾，線上直播觀看人數達到3.3萬人。台下大咖更是眾星雲集，包括廣達董事長林百里、鴻海集團董座劉揚偉、富邦集團董事長蔡明忠、經濟部長郭智輝、美超微執行長梁見後皆現身，黃仁勳妻子Lori也赴現場支持。會中除了概述AI生態系統的下一步發展之外，更數度提及台灣。最後「感謝台灣」的影片，可謂誠意十足，藏滿洋蔥，「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」，影片結束後，現場爆出如雷掌聲。
4.黃仁勳秀供應鏈報「名牌」！ 14檔亮燈漲停
黃仁勳6月2日晚間台大體育館演講，因為用「台灣地圖」曬出輝達在台灣的多家供應鏈夥伴與大學而引發關注。台廠包括研揚、宏碁、研華、日月光投控、華碩、仁寶、中光電、台達電、巨大、技嘉、英業達、廣運、京元電、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、和碩、所羅門、聯電、緯創、緯穎等等。
隔天3日台股開盤，黃仁勳報的「名牌」中，43檔中就有14檔亮燈漲停。另外，16所大學包括中原大學、輔大、義守、中央大學、成大、中山大學、師範大學、台科大、台大、清大、陽明交大、實踐大學、南台科技大學、淡江、東海、元智等。網友笑稱「財富密碼來了！名牌都報給你看了」、「這些上榜的私校，招生穩了吧」、「完全抓住台灣電子產業，AI產業鏈」。
5.台股創高挑戰22000點 台積電再創天價
不僅黃仁勳台大體育館的「背板股」多檔亮燈漲停，本周AI黃仁勳輝達概念股也全噴出，機器人概念股更是紅通通。6月6日加權指數收21902點創高，劍指22000點，盤中最高21970點，台股總市值達69.99兆元，逼近70兆。而台積電6日收盤894元、盤中899元與市值23.19兆元均創高，雖然跟COMPUTEX脫不了關係，但要說是黃仁勳帶起來的也不為過。
6.女粉絲「獻胸」簽名 黃仁勳火紅到連外媒都報導
黃仁勳所到之處粉絲蜂擁而上，他是合照、簽名來者不拒，甚至還在粉絲胸口簽名！外媒們紛紛表示「是的，你沒有看錯」、認為粉絲「挺胸而出」要求簽名的熱情畫面，不會發生在蘋果執行長庫克，或Google執行長皮查（Sundar Pichai）身上。美國媒體如《The Verge》、《商業內幕》（Business Insider）指出，通常熱情粉絲要求在身上簽名，僅發生在演員、歌手身上，但黃仁勳親民的形象讓他這次台灣行有了如搖滾巨星般的待遇。
7.跟著CEO吃美食！ 黃仁勳美食地圖爆紅
黃仁勳來台趴趴走，走訪北部各大夜市、小吃與餐廳，網上也流傳著CEO美食地圖，甚至連北市府觀光局都製作「台北美食捷運地圖」，邀民眾跟著AI教父腳步探索台北之美。觀傳局整理出「連黃仁勳都愛的台北美食」地圖，有經典名店「犂園湯包館」、「富霸王豬腳」、「老撈麻辣火鍋」，到夜市美味「圓環邊蚵仔煎」、「豆花莊」、「詹記水果」，還有超難訂位的私廚料理「春韭」、「鄒記食舖」等。
8.黃仁勳一家四口罕見合體
黃仁勳來台掀起風潮，他的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊也成為媒體追逐對象，日前兩人現身台北國際電腦展，與媒體也用中文對話。黃勝斌之前曾在台灣經營酒吧，因此中文流利，黃敏珊則說自己會一點點中文，還說台灣真的很棒，有機會搞不好會移居到台灣來。
目前黃勝斌在輝達擔任產品經理，從事雲端原生技術建構，以簡化、加速機器人模擬程式的應用。黃敏珊則負責輝達3D應用程式與服務軟體開發平台NVIDIA Omniverse的定位、行銷策略與發布。至於黃仁勳夫人Lori這次來台愛相隨，與張忠謀夫婦的「鄒記食舖」宴會她親自出席，一家四口也被人目擊出現在伴手禮店、台大體育館演講場地與宴請輝達同仁的場子裡。
9.全台縣市爭搶輝達AI超級電腦中心＆研發中心
黃仁勳日前透露將在台灣設立第2座類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心，不過地點尚未確定，只說「或許」會在高雄，詳細地點則沒有透露。另外，研發中心選址也是尚未決定，他指出，可能會靠近台北，畢竟輝達在此地區已有數百名員工，規劃再招募千名員工，包括晶片設計、系統工程、AI軟體工程等人才。黃仁勳放出設置據點的消息，使不少縣市首長包括台北市、新北市、高雄市、台南市、新竹縣都表態「選我！選我！」
10.黃仁勳3聲道切換 紅到講台語被立委希望正名
黃仁勳來台大部分使用英文，但遇上民眾時不時改換台語跟中文，讓不少粉絲覺得很接地氣。尤其站台好兄弟美超微執行長梁見後Keynote更是中文、英文、台語三聲道切換自如，讓台下聽眾聽得如癡如醉。只是沒想到黃一句「有夠水啦！」意外引發綠委希望正名。民進黨立委陳培瑜問文化部長李遠，質疑「有夠水啦！」為什麼是「台語」而不是「閩南語」？希望「台語」能正名為「閩南語」，粉絲心疼黃仁勳莫名躺著也中槍。
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