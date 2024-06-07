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張學友因病取消演唱會！過往「最佛補償」曝　陳奕迅、五月天也有

▲張學友（右2）今（7）日因病取消演唱會，過往「最佛補償」方案曝光，讓粉絲都大呼超佛。不僅張學友，就連陳奕迅（左1）、五月天（左2）、劉德華（右1）等人都曾因演唱會取消，提出佛心補償方案。（圖／翻攝自陳奕迅、五月天、劉德華IG、JDS提供）
▲張學友（右2）今（7）日因病取消演唱會，過往「最佛補償」方案曝光，讓粉絲都大呼超佛。不僅張學友，就連陳奕迅（左1）、五月天（左2）、劉德華（右1）等人都曾因演唱會取消，提出佛心補償方案。（圖／翻攝自陳奕迅、五月天、劉德華IG、JDS提供）

記者張一笙／綜合報導

「歌神」張學友睽違6年來台開唱，一連舉辦9場巡迴演唱會，場場都是大爆滿。未料，今（7）日演出前4小時臨時宣布停止演出，張學友也透過「環球音樂」發文道歉，透露自己感染RSV（呼吸道融合病毒）因此無法正常發聲。主辦方超級圓頂也宣布6點退票補償辦法，更公告明年（2025）年還會再唱回台灣，讓台灣歌迷們大讚。事實上，張學友今年3月因為確診新冠肺炎，因此被迫取消3場上海場演唱會，當時張學友公布的退票方案，被譽為「史上最佛補償」。事實上，不僅是張學友，就連陳奕迅、五月天、劉德華等人，都曾因為演唱會出狀況，因此遇到必須退票的消息，《NOWnews今日新聞》也特別整理上述藝人們的補償方案，讓讀者們來做比較。

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1.張學友（台北場）

張學友世界巡迴演唱會台北場主辦方「超級圓頂」今日宣布，歌迷們可以選擇不退票，只要保留票券，「可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票」，等同於公告明年（2025）還會有巡迴演唱會。另外，針對要退票的歌迷與粉絲，「超級圓頂」也提出每晚6,000元住宿費以及2,440元高鐵交通費的補償。（每晚6,000元加上左營、台北高鐵商務艙2,440元）。

2.張學友（上海場）

張學友3月確診，缺席上海場3場演出，張學友與主辦方開出史無前例的超佛退票方案。不但可以選擇是否退票，同時還能享有最高5,000人民幣（約21,895元新台幣）的交通費，以及最高800人民幣（約3,500元新台幣）的住宿費，共計約25,000元新台幣的賠償。

▲張學友自豪身材完全沒變，十多年前的褲子都還能穿。（圖／JDS提供）
▲張學友3月才因確診取消演唱會，今日又因感染RSV取消演唱會，過往最狂的賠償方案曝光，讓粉絲們都高喊「超佛」。（圖／JDS提供）
3.五月天（香港場）

五月天今年5月1日在香港演唱會時，因為舞台道具起火導致中斷演出。主辦方與五月天開出憑藉5月1日當天門票，可以免費前往5月9日場次觀賞五月天的表演，或是無條件申請退票。除此之外，還賠償最高2,000元港幣（約8,300元新台幣）的住宿費與交通費。

▲五月天主唱阿信（中）日前一句「我們中國人」，掀起兩岸熱議，網紅律師陳宇安也翻出貝斯手瑪莎（右一）過去在中國節目中，主動將「台灣」唸成「台灣區」。（圖／翻攝自五月天臉書）
▲五月天上月初香港演出時因為舞台失火，導致演唱會被迫中斷，也有提出賠償方案。（圖／翻攝自五月天臉書）
4.陳奕迅（杭州場）

陳奕迅今年五月前往中國杭州開唱，開演前因為喉嚨不舒服仍咬牙完成彩排，未料開演後狀況並沒好轉，陳奕迅在主辦方的陪伴下，親自登台向已入座的粉絲們道歉，並賠償最高800人民幣（約3,500元新台幣）的住宿費，以及最高2,000元人民幣（約8,942元新台幣）的交通費。

▲▼陳奕迅演出臨時取消，鞠躬向歌迷致歉。（圖／微博）
▲陳奕迅上月因為喉嚨沙啞，被迫取消演唱會。（圖／微博）
5.劉德華（香港場）

劉德華2019年12月底在香港紅勘體育館（紅館）舉辦演唱會，未料遇到流感因而取消演唱會，隨後承諾會在隔年自費到紅館舉辦演唱會，未料隨後遇到新冠肺炎疫情，最終導致演唱會2度延期後取消，最終所有粉絲都獲得無條件退票。

▲劉德華主演的《紅毯先生》上映8天就宣布撤檔，票房慘輸給賈玲的《熱辣滾燙》。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲劉德華2018年底因流感取消演唱會演出，原定要自費到紅館補辦演唱會，隨後遭遇疫情2度延期後取消。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲《NOWnews今日新聞》盤點近年「藝人」因故取消演唱會的賠償方案。（圖／《NOWnews今日新聞》製作）
▲《NOWnews今日新聞》盤點近年「藝人」因故取消演唱會的賠償方案。（圖／《NOWnews今日新聞》製作）

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