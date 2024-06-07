看好台灣人投資實力　泰國頂尖建商進軍台灣

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Ananda國際銷售業務部主管Lalisorn Dhanincharuthphol 補充說明，台灣的銷售量去年在Ananda的國際市場排名中名列前茅，反映出台灣投資人的強烈興趣。Ananda進軍台灣市場，展現出我們向海外擴張的承諾。Ananda提供了優質的住宅產品滿足台灣投資人投資或自住的需求。台灣將成為 Ananda重要的海外市場，我們將會為台灣投資人開發更多具價值的產品。
發表會中介紹 Ananda 旗下旗艦豪華住宅建案「COCO PARC」，此外，也展示Ananda旗下具有升值潛力的豪華 Ashton、Culture 系列，高檔的IDEO、IDEO MOBI系列產品的其他優質住宅建案。其中，「COCO PARC」可說是曼谷奢華的縮影，此外與其他泰國房產建案不同，以極為罕見的「先蓋後售」模式建成，總樓層37樓，總戶數為 444戶，涵蓋各種尺寸的戶型，可滿足不同的喜好。
碩盛國際不動產創辦人暨CEO陳復宇表示，近幾年曼谷黃金地段的豪華住宅需求激增，特別受到台灣投資人喜愛。他進一步指出，泰國房地產之所以吸引台灣投資人，原因包括，可以持合法擁有房屋的永久產權，享有和泰國人同等的權利；泰國房產價格相對便宜，而且公設空間坪數不計價；泰國的房屋都是精裝修，只需一咖行李箱即可輕鬆入住…等因素。此外，台灣投資人對泰國房產的興趣不僅止於投資，也被泰國的豪華退休生活所吸引。
為了向台灣投資人深入介紹曼谷房地產市場，Ananda與碩盛國際不動產也將於6/15和6/29，分別於台北W Hotel和高雄萬豪酒店，舉行「沙瓦迪卡！Bangkok 探索曼谷房產博覽會」。博覽會將設有曼谷房產、國際學校教育諮詢、美食小吃等主題專區。高山峰、徐小可、王思佳等藝人也將現身分享泰國房產的投資秘訣。此外，與會者還有機會贏得曼谷來回機票。