準備好了！英媒：歐盟認為烏克蘭已滿足條件 將啟動入盟談判
歐盟將在本月啟動烏克蘭的入盟談判，英媒引述消息人士說法指出，烏克蘭已經「做好準備」達成先前沒有達到入盟標準，包含反貪腐措施、政治遊說限制、保護少數語言等，歐盟委員會週五（7）建議在本月啟動烏克蘭的入盟談判，盼能趕在7月1日由匈牙利接任歐盟輪值主席國之前通過。
國際中心楊智傑／綜合報導
英媒《金融時報》指出，知情人士稱歐盟委員會認為烏克蘭已經為了加入歐盟談判做好準備，包含反貪腐措施、政治遊說限制、公職人員資產申報規則和保護少數民族使用的語言等入盟標準，預期正式在六月推動與烏克蘭和摩爾多瓦入盟談判，另外強硬通過爭議性法條「外國代理人法」的喬治亞也獲准啟動入盟談判。
自烏克蘭遭受俄羅斯戰火以來，歐盟就針對擴大歐盟進程進行全面改革，然而想要正式加入歐盟仍須取得歐盟各國政府的一致同意，而向來是烏克蘭加入歐盟最大阻力的匈牙利預計將提出反對意見，理由包括烏克蘭境內匈牙利少數民族的待遇等問題。
匈牙利將於今年7月開始，從比利時手中接下任期為半年的歐盟主席國，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）曾推遲與烏克蘭相關的其他決定，包含給予其歐盟候選國地位、提供價值500億美元的援助配套等。
現任輪值主席國比利時對此也加緊腳步，希望能在6月25日前達成共識，與烏克蘭舉行首輪入盟談判，然後再將主席國交棒給匈牙利。