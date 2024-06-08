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《名校的階梯》5大看點！盧正義、李彩玟上演大尺度劇情嗨翻粉絲

▲由盧正義（右3）、李彩玟（右2）、金載原（右1）領銜主演的《名校的階梯》，劇情講述不少校園暴力，同時也影射了韓國的階級文化，劇中還有盧正義與李彩玟的大尺度場面。（圖／Netflix）
▲由盧正義（右3）、李彩玟（右2）、金載原（右1）領銜主演的《名校的階梯》，劇情講述不少校園暴力，同時也影射了韓國的階級文化，劇中還有盧正義與李彩玟的大尺度場面。（圖／Netflix）

記者施以慧／綜合報導

韓國原創短劇《名校的階梯》6月7日在Netflix上架，引起廣大迴響，劇情講述在0.01%上位圈少數者既是秩序又是法律的朱信高中，轉來了1位懷有秘密的學生後，菁英學生們堅固的世界開始出現裂痕，甚至還有學生殺人的驚悚場面，名校場景還被網友封為經典韓劇《繼承者們》的翻版。該劇還未上映前，就有不少粉絲在討論，尤其又由超高顏值的演員盧正義、李彩玟、金載原領銜主演，也探討了韓國資本主義下的現象，以及青春少男少女之間的友情與愛情，其中還有不少大尺度場面，讓粉絲超級期待。

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▲劇中學生們以家世、階級與成績來區分各自的等級，暗示校園霸凌嚴重，其中還有學生殺人的驚悚劇情。（圖／Netflix）
校園暴力拉開序幕　階級暗示霸凌事件

《名校的階梯》英文名為「Hierarchy」，其意思為階級，劇中的這群學生依照成績、外在、家世等各項指標來區分階級，而這樣的故事設定，伴隨而來的往往都是霸凌事件。果不其然，《名校的階梯》預告第一句話，「我殺了人。」疑似指出學校裡前0.1％的學生曾霸凌過底層的同學，也暗示著這校園裡有許多不可告人的秘密。

▲由盧正義飾演的女主角「」在劇中是財閥世家的小公主，同時也是校園女王。（圖／Netflix）
▲由盧正義飾演的女主角「鄭哉怡」在劇中是財閥世家的小公主，同時也是校園女王。（圖／Netflix）
盧正義超高顏值　獨挑大樑演出校園女王

而該劇的女主角也是看點之一，22歲的盧正義過去以童星出道，過往演出的作品也以學生形象居多，先前曾因戲劇《重返18歲》一砲而紅，如今在新作《名校的階梯》中獨挑大樑，飾演女主角「鄭哉怡」，她在劇中是1名財閥集團小公主，在校園中走到哪都是女王！但鄭哉怡在劇中疑似有著不為人知的弱點，也讓粉絲好奇，盧正義會如何詮釋這個複雜的角色。

▲李彩玟在劇中飾演轉學生「」，身上有著不可告人的秘密。（圖／Netflix）
▲李彩玟在劇中飾演轉學生「姜遐」，身上有著不可告人的秘密。（圖／Netflix）
魅力暖男李彩玟演轉學生　成為階級的破壞者

另外，飾演男主角的李彩玟，不僅有著帥氣高挑的外型，清澈的眼神更是有「小奶狗」的純真，還被粉絲稱讚長得像男星宋江。李彩玟在劇中飾演剛轉進朱信高中的「姜遐」，有著軟萌的魅力，不過卻是帶有目的性的入校，其中的內幕讓人好奇，而隨著他的出現，也漸漸改變了這所菁英高中原有的秩序！其中劇中還有李彩玟與女主角盧正義的吻戲，兩人的速配程度也讓粉絲買單這暖男配女王的新奇組合。

▲《名校的階梯》劇情圍繞在貴族校園中，而這群學生平時奢華的課後活動相當驚人。（圖／Netflix）
▲《名校的階梯》劇情圍繞在貴族校園中，而這群學生平時奢華的課後活動相當驚人。（圖／Netflix）
狗血劇情影射階級文化　奢華名場面曝光

《名校的階梯》集結了校園財閥及復仇元素，劇情方面自然也少不了讓人瞠目結舌的狗血劇情，這群上流社會的學生們除了會開跑車、開趴以外，課外活動竟然是身穿禮服參加高級聚會，而學生們之間之間似乎還暗中流動著各種情愫，讓粉絲邊看邊吃瓜。因為過往的校園劇裡都是純純的戀愛，而《名校的階梯》不僅以影射韓國階級文化為主軸，還讓粉絲一窺平時不會看見的奢華名場面。

▲《名校的階梯》裡每個場景都是劇組精心設計，藏有許多細節和隱喻。（圖／Netflix）
▲《名校的階梯》裡每個場景都是劇組精心設計，藏有許多細節和隱喻。（圖／Netflix）
校園場景精心佈置　細節隱喻角色心境

導演裴賢鎮在反思當代社會的複雜性時，強調為了創造《名校的階梯》場景所投入的努力，他表示：「朱信高中以其無可挑戰的既定秩序為傲，我們精心設計了每一個場景，作為角色境遇的隱喻。老式建築代表了學校的驕傲和傳統，而階梯象徵著朝信高中的階級結構。」可見粉絲除了關注在劇情以外，劇中場景裡暗示的種種細節，也不容忽視。


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