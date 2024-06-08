《名校的階梯》5大看點！盧正義、李彩玟上演大尺度劇情嗨翻粉絲

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《名校的階梯》英文名為「Hierarchy」，其意思為階級，劇中的這群學生依照成績、外在、家世等各項指標來區分階級，而這樣的故事設定，伴隨而來的往往都是霸凌事件。果不其然，《名校的階梯》預告第一句話，「我殺了人。」疑似指出學校裡前0.1％的學生曾霸凌過底層的同學，也暗示著這校園裡有許多不可告人的秘密。
盧正義超高顏值 獨挑大樑演出校園女王
而該劇的女主角也是看點之一，22歲的盧正義過去以童星出道，過往演出的作品也以學生形象居多，先前曾因戲劇《重返18歲》一砲而紅，如今在新作《名校的階梯》中獨挑大樑，飾演女主角「鄭哉怡」，她在劇中是1名財閥集團小公主，在校園中走到哪都是女王！但鄭哉怡在劇中疑似有著不為人知的弱點，也讓粉絲好奇，盧正義會如何詮釋這個複雜的角色。
魅力暖男李彩玟演轉學生 成為階級的破壞者
另外，飾演男主角的李彩玟，不僅有著帥氣高挑的外型，清澈的眼神更是有「小奶狗」的純真，還被粉絲稱讚長得像男星宋江。李彩玟在劇中飾演剛轉進朱信高中的「姜遐」，有著軟萌的魅力，不過卻是帶有目的性的入校，其中的內幕讓人好奇，而隨著他的出現，也漸漸改變了這所菁英高中原有的秩序！其中劇中還有李彩玟與女主角盧正義的吻戲，兩人的速配程度也讓粉絲買單這暖男配女王的新奇組合。
狗血劇情影射階級文化 奢華名場面曝光
《名校的階梯》集結了校園財閥及復仇元素，劇情方面自然也少不了讓人瞠目結舌的狗血劇情，這群上流社會的學生們除了會開跑車、開趴以外，課外活動竟然是身穿禮服參加高級聚會，而學生們之間之間似乎還暗中流動著各種情愫，讓粉絲邊看邊吃瓜。因為過往的校園劇裡都是純純的戀愛，而《名校的階梯》不僅以影射韓國階級文化為主軸，還讓粉絲一窺平時不會看見的奢華名場面。
校園場景精心佈置 細節隱喻角色心境
導演裴賢鎮在反思當代社會的複雜性時，強調為了創造《名校的階梯》場景所投入的努力，他表示：「朱信高中以其無可挑戰的既定秩序為傲，我們精心設計了每一個場景，作為角色境遇的隱喻。老式建築代表了學校的驕傲和傳統，而階梯象徵著朝信高中的階級結構。」可見粉絲除了關注在劇情以外，劇中場景裡暗示的種種細節，也不容忽視。