陳庭妮犯低級錯誤不敢哭！蔡凡熙總得「姐姐」疼 曝出道最大心願
演員陳庭妮、蔡凡熙攜手主演靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》，蔡凡熙飾演的菜鳥房仲因擁有通靈能力，意外和陳庭妮飾演的資深房仲一起深入調查各種凶宅案件，在戲中蔡凡熙碰上機車主管，現實中卻總是在各個職場受到姐姐們照顧，他也首度吐露自己出道最大的心願，而陳庭妮更自爆，曾在模特兒菜鳥時期犯了「低級錯誤」，就算被罵都不敢哭。
記者吳昕蓓／台北報導
蔡凡熙透露他16歲時就開始餐廳打工，經常遇到女性主管，他也很有「姐姐緣」，都會受到照顧，進入演藝圈後，做錯事還是會被罵，還被工作人員吼過：「在演什麼啦」，儘管當下他會受傷，但也覺得是好事，「當新人有遇到這件事，至少很明確告訴你演得不好」，更直言當演員讓他獲得很多，花更多時間去自省，「被說演不好，就要自己找方法，想怎麼去突破困境。」
陳庭妮也表示，她最一開始以模特兒身分出道，什麼都不知道，會犯一些低級錯誤，「上台之前要把內衣、襪子脫掉，不然會有痕跡」，但因為她不知道，就會被震撼教育，挨罵也不敢哭，不然妝花了會被罵更慘，她也豁達說：「出來工作就是這樣」，包括她現在跨足舞台劇，也是一樣要從零開始，就要自己調整心態，「不要怕不懂，現在覺得不懂就要問」，目前很享受這種過程。
蔡凡熙坦言，他在生活中是佛系青年，對工作卻很有企圖心，希望能接演更多不能的戲劇，更受歡迎、影響力變得更大，他失落抱怨，自己走在路上不會特別偽裝，但這1、2年大家都會路過他，「希望可以成為真正的演員明星，在路上會無法走路，現在太暢通了」，強調只要別在他忙的時候問，他都很樂意拍照。
飾演房仲的陳庭妮和蔡凡熙，最近剛好都替朋友找到房子，陳庭妮直言，這件事對她帶來的開心超出預期，只要想到朋友之後的幸福都和自己有關就很快樂，她還和朋友一起去挑燈，現在朋友聚會都在對方家裡。陳庭妮也自爆，愛犬因為有過敏問題，去看醫生都沒有用，因此去找了寵物溝通師，「我的狗跟我說牠上輩子尚有事情未了結，但沒說原因，只說過去的事情就過去了，就留在上輩子」，溝通師要她買桃花陣消災解厄，她還真的買了，最玄的是愛犬還真的好轉，「應該是靠吃藥不是桃花陣，有點被騙」。